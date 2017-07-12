Если раньше осужденные ждали праздников, чтобы выйти на свободу, то сейчас их обращения к президенту о помиловании могут быть рассмотрены в более короткие сроки. Обратиться к главе государства сможет каждый осужденный, независимо от степени уголовного наказания.

Помилование заключенных является компетенцией президента согласно Конституции республики, однако такой акт милосердия осуществлялся довольно редко из-за отсутствия организованной системы. Осужденные и их родители писали письма главе государства, однако сам кейс, рассмотрение его предыстории и прочее занимало много времени и, главное, отсутствовала комиссия, которая могла бы вплотную заниматься каждым осужденным.

Последним громким случаем помилования со стороны президента стал выход на свободу советника лидера запрещенной Партии исламского возрождения Таджикистана Зарафо Рахмони. В 2016 году она была осуждена на 2,5 года лишения свободы по статьям 187 (организация преступного сообщества) и 189 (возбуждение национальной, расовой, местнической или религиозной вражды), которые в принципе не подлежат амнистии.

«Я обратилась с письмом к главе государства, в котором просила помилования, и моя просьба была удовлетворена. Лидер нации принял во внимание, что я женщина, мать четверых детей, у меня нет надлежащего здоровья, в связи с чем он меня и помиловал», - отметила Рахмони в своем интервью СМИ.

Также Эмомали Рахмон в 2013 году в честь 20-летия Вооруженных сил помиловал 70 военнослужащих, отбывавших наказание за воинские преступления: самовольное оставление части, неуставные взаимоотношения. Лица, совершившие тяжкие преступления (например, осужденные за убийство), в число помилованных не попали.

Амнистия применяется на основании Закона «Об амнистии» в отношении индивидуально не определенного круга лиц. Акты амнистии обычно принимаются в связи с наступлением в государстве каких-либо знаменательных событий или юбилейных дат – в честь Конституции, Дня независимости и т.д. Помилование же осуществляется президентом Таджикистана в отношении определенного лица после официального обращения осужденного к главе государства.

Чем займется комиссия?

Но всё это лишь единичные примеры. Теперь же постановлением президента организована специальная комиссия по вопросам помилования при президенте Республики Таджикистан (указ подписан 7 июня). У нее будет консультативно-совещательный характер, обеспечивающий реализацию конституционных компетенций президента по решению вопросов помилования.

Председателем Комиссии является премьер-министр, зампредом - начальник управления гарантий прав человека Исполнительного аппарата президента. Членами комиссии стали председатель Верховного суда, генеральный прокурор, директор Агентства по госфинконтролю и борьбе с коррупцией, министр юстиции, министр внутренних дел, министр иностранных дел, председатель Госкомитета национальной безопасности и декан юридического факультета Таджикского национального университета.

Функция данной комиссии будет заключаться в предварительном рассмотрении ходатайств по вопросам помилования и подготовке по ним предложений президенту республики. Однако только за главой государства остается последнее слово, лишь он непосредственно решает вопрос о помиловании.

Согласно постановлению президента заседания комиссии будут проводиться по мере необходимости, но не реже одного раза в полгода, на них будут изучаться материалы по каждому осужденному, просящему о помиловании.

Это означает, что минимум каждые 6 месяцев у заключенных будет появляться шанс на свободу. Но какое количество из них при этом разом сможет получить этот шанс, конечно, пока неясно.

Кто может рассчитывать на милосердие?

«Каждый осужденный один раз в год, независимости от тяжести преступления, может обращаться к президенту с просьбой о помиловании. Естественно, приоритет будет отдаваться уязвимым слоям населения – женщинам и больным. При этом шанс на помилование получат и те, кто совершили тяжкие преступления и осуждены по статьям, которые не подпадают под амнистию, в частности лица, осужденные за убийство, экстремизм, терроризм, государственный переворот и прочее», - отметил источник «АП» в Министерстве юстиции страны.

Ходатайство о помиловании должно направляться на имя самого президента осужденным лицом, чей приговор вступил в силу. Немаловажную роль играет письмо от Главного управления исполнения уголовных наказаний Минюста, где дается подробная характеристика личности осужденного, которая включает в себя сведения о поведении, отношении к труду и образованию в ходе отбывания наказания, об отношении к совершенному деянию и другие показатели. Также немаловажна и позиция администрации самого учреждения, в котором содержится осужденный.

На принятие решения о помиловании также буду влиять «характер и степень общественной опасности совершенного преступления, конкретные обстоятельства совершения преступления, личность осужденного, состояние его здоровья, семейное положение, его дисциплина», - отмечает источник.

Однако ходатайства от родителей осужденных и ходатайства, в которых говорится о необоснованности приговора или нарушении закона, не будут рассматриваться. Эти ходатайства признаются жалобами и направляются в Верховный суд или Генеральную прокуратуру.

Указы президента о помиловании могут объявляться на собраниях в местах отбывания осужденными наказания.

Опыт других стран

Специальные комиссии по вопросам помилования созданы в большинстве стран СНГ, они раз в полгода освобождают заключенных по решению самого президента.

Помилование со стороны главы государства активно используется в арабских странах, где президенты освобождают своих политических противников. Например, каждые два месяца президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси освобождает заключенных, большинство из которых - студенты и молодые активисты разных политических движений, арестованные во время публичных демонстраций.

В Египте создана межведомственная комиссия по вопросам помилования с участием журналистов, общественных деятелей, а также представителей министерств внутренних дел и юстиции.

Также в Объединённых Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии, Иране и в других исламских странах практикуют освобождение заключенных в честь мусульманских праздников. Главное условие - чтобы помилованные не несли угрозу обществу.