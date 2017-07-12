Водитель грузовика, на котором ехали участники погребальной процессии в Вахдате, у которого отказали тормоза, в результате чего машина на большой скорости врезалась в дерево, проведет в колонии 7,5 лет. Он признан виновным в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Напомним, трагедия произошла 11 марта этого года. Около 30 человек - участников погребальной процессии на грузовой автомашине марки «ЗИЛ» возвращались с кладбища джамоата Ромит в город Вахдат. На крутом спуске у автомашины отказали тормоза, и она на большой скорости врезалась в дерево. Семь человек тогда погибли на месте трагедии. Еще четыре человека получили серьезные ранения. Остальные пассажиры получили незначительные травмы.

Как сообщает Генеральная прокуратура РТ, горсуд Вахдата признал виновным Б.Маджидова по ст. 212 (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) УК РТ, и вынес приговор – водитель проведет 7 лет и 6 месяцев в заключении.

«Водитель грубо нарушил правила дорожного движения тем, что загрузил в кузов «ЗИЛа» 25 человек. А делать это запрещено: грузовики не предназначены для перевозки людей. Второе – он не следил за машиной, допустив техническую неисправность, которая послужила причиной трагедии», - отметили в Генпрокуратуре.