Агентство по контролю за наркотиками при президенте Таджикистана ликвидировали притон наркоманов в таджикской столице.

«Нами была получена оперативная информация, что гости одного из домов по улице академиков Раджабовых в районе Шохмансур расходятся в неадекватном состоянии. Двери квартиры были постоянно открыты для любителей наркотиков. Мы решили провести там обыск», - сообщил “АП” начальник пресс-центра антинаркотического ведомства республики полковник Хушнуд Рахматуллоев.

По его словам, в одной из комнат оперативники обнаружили несколько доз героина, 15 использованных шприцев. Оказалось, что “гости” здесь беспрепятственно употребляют героин. Организатором наркопритона оказался 41-летний житель столицы, который ранее дважды привлекался к уголовной ответственности: за причастность к наркообороту и хулиганство.

«Вышеназванный гражданин в течение последних двух месяцев снабжал наркотиками обитателей наркопритона. Он был задержан, и признался, что уже несколько месяцев и сам употребляет героин, который ему поставляет некто по имени “Амир” для распространения среди потребителей», - рассказал Рахматуллоев.

После проведения дополнительных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками АКН на территории города Гиссар были задержаны двое граждан, которые также ранее были привлечены к уголовной ответственности за наркооборот и хулиганство. При задержании у них был изъят героин.

Предварительным следствием установлено, что члены преступной группы занимались распространением наркотиков на территории города Душанбе и районов республиканского подчинения.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

«Содержатель притона и «снабженцы» в данное время задержаны и водворены в ИВС Агентства. По завершению следственных действий дело будет передано в суд», - сообщил пресс-секретарь АКН.