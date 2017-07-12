Еще недавно дизайнеры и инженеры из России и СНГ были редкостью в иностранных автомобильных компаниях. Но теперь времена изменились: носители русского языка работают в Bugatti, Porsche, BMW и других брендах.

К примеру, над внешностью большого минивэна Сhrysler Pacifica, который очень скоро появится в России, работала Ирина Завацкая. В США дизайнер переехала из Таджикистана в середине 1990-х, пишет Аutonews.ru.