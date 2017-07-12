До 2020 года Самарканд при помощи иностранных инвесторов будет превращен в туристскую зону «Samarkand city», пишет сегодня Фергана. О таких планах правительства Узбекистана свидетельствует обнародованное 10 июля постановление от 30 июня 2017 года «О мерах по ускоренному развитию туристского потенциала города Самарканда и Самаркандской области на 2017-2019 годы».

Согласно документу, на территории, отведенной под «Samarkand city», построят современные гостиницы различного класса обслуживания, коттеджи, развлекательные и торговые заведения, в том числе амфитеатр, боулинг-клубы, караоке-бары, кафе, рестораны, магазины сувениров и так далее.

В частности, новые гостиницы появятся на улицах Панжакент, Мирзо Бобура, Александра Пушкина, Ибн Холдуна, Алишера Навои. В поселках Фархад, Кимёгарлар, Хишрау, Сад поэтов построят развлекательные центры с аквапарками, парками отдыха, детскими площадками, аттракционами и так далее.

На территории гребного канала в Самаркандском районе появятся спортивно-оздоровительная и туристско-рекреационная зоны, состоящие из современного спортзала, спортивных площадок, крытого бассейна, гостиничных комплексов семейного типа, коттеджного поселка и другой рекреационной инфраструктуры для организации семейного отдыха жителей города Самарканда и Самаркандской области, а также гостей и туристов.

Самарканд

Благоустройству и реставрации подвергнут комплексы «Имом аль Бухорий» в Пайарыкском районе, «Махдуми Аъзам» в Акдарьинском районе, «Абу Мансур аль-Мотуриди» в Самарканде, «Хазрати Давуд» в Нурабадском районе, «Гавсул Аъзам» в Ургутском районе и другие.

Власти обещают отремонтировать дороги, ведущие к объектам туристского показа и построить новые автомагистрали, организовать Wi-Fi-зоны в местах массового скопления гостей города, создать в Самарканде и окрестностях новые туристские маршруты, развивать новые виды туризма (экологический, научный, экстремальный, гастрономический и другие).

Развернут мощную рекламную кампанию, форсируют обучение рабочих кадров для индустрии туризма, увеличат число авиарейсов в Самарканд и рейсов высокоскоростного поезда Afrosiyob, организуют для гостей города шоу-программы, театрализованные представления с реконструкцией исторических событий, выступления фольклорных ансамблей и артистов современной эстрады, показы мод и другие зрелищные мероприятия.

Расчетная стоимость программы по созданию «Samarkand city» составляет примерно 39,34 млрд сумов ($9,8 млн по официальному курсу или $4,6 по курсу «черного рынка»), но она будет значительно скорректирована в сторону увеличения по итогам разработки проектно-сметной документации.

По планам правительства, реализация программы поможет увеличить объем экспорта туристских услуг в 2,2 раза, а количество иностранных туристов - вдвое. В настоящее время, по данным аналитического агентства «ТурСтат», Самарканд ежегодно посещает один миллион туристов.