Комитет по делам религии Таджикистана предлагает уменьшить размер приданного, которое таджикские невесты приносят после замужества в дом жениха. Там считают несправедливым, что именно на женскую долю падает участь обставлять новое жилище молодоженов.

Глава управления по упорядочению традиций и обрядов Комитета по делам религии Азизулло Мирзозода сообщил сегодня журналистам, что этот вопрос назрел давно и требует своего разрешения.

«Мы должны подготовить документ, который бы мог упорядочить этот процесс – сбора приданного невесты. Ведь это трудно, когда девушка и ее родители должны полностью обставить мебелью комнату новоиспеченных супругов, которую, правда, предоставляет сторона жениха. Это несправедливо, потому что большая часть расходов падает именно на сторону невесты», - отметил он.

Мирзода отметил, что Комитет также выступил с предложением ввести в Таджикистане брачные контракты. «Благодаря им будет контролироваться раздел имущества в случае развода молодых пар», - отметил он.

Согласно таджикским свадебным традициям, мужчина обеспечивает жильем жену, а женщина должна полностью обставить его. Обязательным является наличие спального гарнитура, ковра, кухонных наборов, бытовой техники, постельных принадлежностей. Также на долю невесты приходится покупка ювелирных изделий, одежды, обуви и аксессуаров, подарки жениху и его родственникам.

Рассказал он журналистам и о необходимости упорядочить Идгардак во время религиозных праздников Иди Рамазон и Иди Курбон: суть предложения – детей надо приучить к порядку.

«Наше предложение в том, чтобы дети не стучали в четыре утра в дома жителей, а приходили в гости в дом уже после праздничного намаза, в 8 часов утра», - отметил чиновник.

Кроме этого предложения, Комитет также считает, что женщинам и мужчинам в религиозные праздники тоже надо ходить в гости в один день. «Не надо разделять праздник не несколько дней – сначала женщин приглашать, на следующий день мужчин. Ведь это дополнительные расходы. Кстати, их надо уменьшить и на сам праздничный дастархан», - убежден Мирзода.

По его словам, в течение 10 лет, что существует закон об упорядочении традиций, созрела необходимость подправить те моменты, согласно которым можно наказывать чиновников, нарушивших его нормы.

«Например, бизнесмены и должностные лица имеют достаточно финансов, которые позволяют им оплатить штраф в размере 4-5 тыс. сомони и продолжить свой банкет, нарушая законодательство. Им эта сумма ничего не стоит. Но, как отметил президент Таджикистана, если повысить эту сумму в 10 раз, то они задумаются перед тем, как бросать крупную сумму денег на ветер», - отметил Мирзозода.

Другое предложение касается проведения траурных мероприятий.

«В законе указывается, что на 40 дней после смерти не должны приходить более 100 человек. Однако, это практически невозможно контролировать. У всех членов семей есть друзья, коллеги, одноклассники и однокурсники. Они будут приходить, и без приглашения. Это не вина человека, который проводит поминки. Да и нам это сложно контролировать. Как мы можем штрафовать за то, что кто-то пришел почтить память усопшего. Поэтому было предложено увеличить лимит приглашаемых на траурные мероприятия. Однако еду в этот день можно не готовить», - заявил Мирзода.

По его словам, для анализа этих предложений в ближайшее время будет создана специальная комиссия.

Сколько стоит сегодня отдать дочь замуж или женить сына? По нашим подсчетам, на это потребуется не меньше $ 6 тысяч. Не верите? Давайте подсчитаем вместе…