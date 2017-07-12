Поиск и добычу золота населением могут узаконить в Таджикистане в ближайшие месяцы. Любой желающий сможет самостоятельно заниматься поиском и добычей золота. С таким предложением обратилось к правительству республики министерство финансов страны.

«Минфин подготовил документ о вольноприносительской добыче золота. В настоящее время данный документ находится на рассмотрении правительства республики», - сообщил «АП» заместитель начальника Главного управления геологии при правительстве РТ Рахмонбек Бахтдавлатов

Он отметил, что после согласования документа с соответствующими министерствами и ведомствами, а также одобрения документа правительством, каждый человек на законных основаниях может самостоятельно заниматься поиском и добычей золота.

Если подобное решение будет принято, граждане страны смогут свободно добывать золото на территориях, которые не входят в ведение какой-либо компании.

Для ведения таких работ нужно будет получить разрешение министерства финансов.

Разрешение на добычу золота будет предоставлено на определенные территории. Эти территории не должны принадлежать физическим или юридическим лицам, и если там высока вероятность нахождения металла. Например, это долина рек Зарафшон, Пяндж, Язгулом, Вандж, Бартанг и так далее.

Добытое золото можно будет свободно продать государственным финансовым структурам. Цена, по которому металл будет приобретаться у населения, определяется министерством финансов.