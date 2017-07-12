Уголовное дело по факту двух взрывов, которые прогремели в начале текущего года в городе Курган-тюбе, направлено в суд. По делу проходят пять обвиняемых.

Прокурор Хатлонской области Насрулло Махмудзода сообщил «АП», что расследование уголовного дела по фактам взрывов – 30 января и 12 марта уже завершено и направлено в суд.

«В совершении этих преступлений обвиняются 5 человек - Шарифджони Зокир, Раджабджони Зокир, Равшан Файзиев, Рустам Амирходжаев и Саъди Саидов. Они обвиняются по статье 104 част 2, (убийство), 195 (незаконное обращение с оружием и взрывными устройствами)», - сказал прокурор.

Он отметил, что правоохранительным органам в результате совместной работы удалось в кратчайшие сроки раскрыть эти преступление и задержать подозреваемых.

Напомним, в Курган-тюбе в воскресенье, 12 марта 2017 года, поздно вечером прогремел взрыв рядом со зданием военной прокуратуры и военного суда Хатлонского гарнизона. Подорвавшийся 67-летний Хасанбой Рахмонов, житель Бохтарского района, работал сторожем в Технологическом лицее города Курган-тюбе, расположенном по улице Айни, рядом со зданиями военных структур. Мужчина скончался на месте происшествия. Его труп был обнаружен на проезжей части около здания военной прокуратуры Хатлонского гарнизона с признаками насильственной смерти.

Погибший мужчина оказался случайной жертвой. «Погибший мужчина не был преступником, он стал случайной жертвой. Взрывчатка была оставлена на видном месте специально, чтобы кто-нибудь из прохожих ее заметил и подобрал. Так оно и произошло. Погибший Хасанбой Рахимов, возвращаясь из магазина, обнаружил подозрительный пакет, который хотел отнести в ближайший участок милиции, но произошел взрыв. На его месте мог оказаться любой другой человек», - сообщали тогда в Генпрокуратуре.

Ранее, 30 января этого года, в поселке, прилегающем к административному центру Хатлона, более известном как Ломоносов, также сработало взрывное устройство. Взрыв произошел утром в автомашине «Хундай», принадлежащей сотруднику мобильной компании «Билайн». Хозяин авто не пострадал.