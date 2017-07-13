В Москве умерла певица Тамара Миансарова, известная как исполнительница популярных хитов «Черный кот» и «Пусть всегда будет солнце».

О смерти Миансаровой в своем Instagram сообщила актриса Алика Смехова. «Сегодня,12 июля, поздно вечером умерла Тамара Миансарова — советская и российская эстрадная певица, профессор РАТИ...мой педагог по вокалу в пору учебы в ГИТИСе».



Смерть певицы в интервью телеканалу РЕН ТВ подтвердил и друг ее семьи Иван Цыбин. По его словам, Миансарова ушла из жизни на 87​-м году жизни после продолжительной болезни. Она скончалась в одной из столичных больниц.



Тамара Миансарова родилась в марте 1931 года в городе Зиновьевск Украинской ССР (позже Кировоград, ныне Кропивницкий). После окончания Московской консерватории работала на эстраде.

В 1963 году она стала лауреатом фестиваля в польском Сопоте с песней «Пусть всегда будет солнце». Спустя год она спела один из самых популярных советских хитов — песню «Черный кот» на стихи Михаила Танича.

Начиная с 1980-х годов Миансарова учила вокалу студентов ГИТИСа.

