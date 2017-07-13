Московский окружной военный суд в четверг приговорил киллера Заура Дадаева к 20 годам лишения свободы за убийство политика Бориса Немцова, передает РИА Новости.

Прокуратура просила о пожизненном заключении.

"Назначить Дадаеву наказание в виде 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф 100 тысяч рублей", — огласил приговор судья Юрий Житников.

Также суд лишил Дадаева звания лейтенанта и Ордена Мужества.

Приговор основан на вердикте присяжных, которые признали Дадаева виновным и не заслуживающим снисхождения.

Другие фигуранты дела об убийстве Немцова приговорены к длительным срокам лишения свободы, сообщает Медуза.

Анзор Губашев получил 19 лет колонии строгого режима, его брат Шадид — 16 лет. Обвинение просило для Анзора Губашева 23 года колонии строгого режима, а для Шадида Губашева — 21 год.

Темирлану Эскерханову суд назначил наказание в виде 14 лет строгого режима (обвинение просило 19 лет). Хамзата Бахаева приговорили к 11 годам колонии. Обвинение просило для Бахаева 17 лет.

Все подсудимые по делу об убийстве Бориса Немцова свою вину не признают. Адвокаты намерены обжаловать приговор.

Осужденные за убийство Бориса Немцова Хамзат Бахаев, Темирлан Эскерханов и Шадид Губашев Юрий Кочетков / EPA / Scanpix / LETA

Услышав решение суда, родственники заплакали. Сами фигуранты дела заявили судье, что им непонятно, за что именно им дали такие длинные сроки. «Бог вам судья», — сказал Эскерханов и вывел пальцем слово «лож» на запотевшем стекле «аквариума».

Хамзат Бахаев в это время улыбался — глядя в камеры, он сложил пальцы в жест «победа».

«Мою душу никто не оставит в этом заключении, моя душа принадлежит Господу. Спасибо всем. Прошу прощения у всех [родственников] за это обвинение. Мы не убивали этого человека», — выступал в суде Заур Дадаев.

«Да воздаст вам Аллах», — обращался к прокурорам Анзор Губашев.

Twitter

Борис Немцов был убит поздним вечером 27 февраля 2015 года в центре Москвы на Большом Москворецком мосту.

Рассмотрение дела об убийства Немцова началось в Московском окружном военном суде 2 октября 2016 года.

29 июня коллегия присяжных признала всех подсудимых по делу об убийстве Бориса Немцова виновными.

Заказчиком и организатором убийства следствие считает бывшего офицера батальона «Север» Руслана Мухудинова. Он находится в розыске и обвинение ему предъявлено заочно.