2015 год, одно из зданий Физико-технического института им. С.Умарова, где когда-то размещался ядерный реактор «Аргус».

Продукция, которую будет производить таджикский ядерный реактор «Аргус» после восстановления, запланированного на 2020 год, будет востребована во всем мире, заявил сегодня журналистам президент АН Таджикистана Фарход Рахими.

По его словам, на реакторе планируется выпуск медицинских препаратов для лечения онкологических больных. На сегодняшний день во всем мире вышеназванные больные необходимыми препаратами обеспечены всего на 10 процентов.

Таджикский академик заявил, что на сегодняшний день идет работа по подготовке нормативно-правовой документации по запуску реактора.

Подписанное в конце февраля текущего года соглашение между Таджикистаном и Россией о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях предусматривает, в первую очередь, участие российских ученых в восстановлении ядерного реактора «Аргус».

Соглашение о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии между РТ и РФ было подписано 28 февраля этого года в ходе визита президента России Владимира Путина в Таджикистан.

Подписанный документ в первую очередь предусматривает участие российских ученых в восстановлении исследовательского гомогенного ядерного реактора на растворах солей «Аргус».

В соглашении оговорены вопросы подготовки таджикских кадров на базе российских вузов, научно-исследовательских центров в области атомной энергии.

Соглашение также регулирует вопросы проведения учеными двух государств научно-исследовательских разработок в сфере атомной энергии в мирных целях.

Ранее Фарход Рахими сообщил, что Академия наук Таджикистана продолжает изучать состояние реактора «Аргус» для определения его технических возможностей и перспектив эксплуатации. Согласно принятой в 2015 году госпрограммы, ядерный реактор должен полностью начать работу во всех научных направлениях к 2020 году.

Работа в этом направлении проводится совместно с «Росатомом», вернее с входящим в его состав научно-производственным объединением «Красная Звезда», основным российским разработчиком и изготовителем космических ядерных энергоустановок.

Касаясь вопроса финансирования проекта Рахими тогда сообщил, что для реализации госпрограммы по восстановлению и дальнейшему использованию ядерного исследовательского реактора «Аргус – ФТИ» на 2016-2020 предусматривается выделение $35 млн.

Рахими добавил, что исследовательский гомогенный ядерный реактор на растворах солей тепловой мощностью 20 кВт, созданный в Институте ядерных реакторов, единственный в мире действующий реактор на растворах солей. Всего было построено два реактора: один в Курчатовском институте в Москве, второй пока не запущенный в Душанбе.