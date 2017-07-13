Сегодня в Бишкеке стартовал чемпионат Азии по дзюдо среди юношей и юниоров. По сообщению организаторов турнира, в столицу Кыргызстана прибыли 334 спортсмена из 18 стран Азии, которые будут вести борьбу за 32 комплекта медалей.

Сегодня стал известен первый результат. Как сообщает газета «Вечерний Бишкек», в финал соревнований в весовой категории до 66 его среди кадетов вышли таджикский дзюдоист Розиоллох Лоиков и кыргызский спортсмен Нурсалим Иличбек уулу. Результат финального поединка будет известен завтра.

В составе сборной Таджикистана выступают:

Юноши: 55 кг — Сомон Аламов; 60 кг — Сухроб Бобоев, Олим Назриев; 66 кг — Муллораджаб Халифаев, Мухаммадрахим Сарахонов; 73 кг — Хаёмиддин Джабборов; 81 кг — Рахматуллобек Фарходов; 90 кг — Ходжимашраб Рахмонов; 100 кг — Темир Рахимов.

Девушки: 48 кг – Шукрона Карчиева; 52 кг – Ойшабону Курбоналиева;

57 кг – Шохида Каландарова, Фазилат Гулбоева.

Кадеты: 50 кг – Шарифбек Набиев; 55 кг - Умед Асматуллобеков, Сухроб Алихонов; 60 кг - Сафаргани Курбонбеков; 66 кг – Розиоллох Лоиков; 73 кг – Абдулхайр Абдуллоев; 81 кг – Джахонгир Маджидов; 90 кг – Эмомризо Курбонов, Абубакри Акобир; +90 кг – Шахбоз Тураев.

Официальное лицо команды – Ширинджон Маамадсафоев

Тренеры – Мустаким Аминов, Шерали Бозоров, Рустам Назаров, Рискиддин Раджабов, Холмахмад Толибов.