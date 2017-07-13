В Киргизии около 40 человек пытались ограбить склад золотодобывающей компании ОАО "Кыргызалтын", сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

Грабители пытались вывести на автомашинах золотосодержащую руду с месторождения Солтон-Сары", - рассказал представитель пресс-службы.

По его словам, сотрудникам милиции удалось предотвратить ограбление.

«Была попытка вывести золотосодержащую руду. По данному факту возбуждено дело по статье «грабеж», ч. 2, 3, 4 «проникновение в помещение или иное хранилище» и «завладение имуществом в особо крупном размере», — заявили в МВД.



В ведомстве уточнили, что попытка ограбления произошла 8 июня. Задержаны 23 жителя села Эмгекчил.

