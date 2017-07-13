Десять «работниц» федеральных органов законодательной и исполнительной власти с наибольшими доходами заработали в 2016 году около 220 млн руб. Это лишь немногим больше дохода отдельно взятого главы ГК «Ростех» Сергея Чемезова, включенного ранее Forbes в рейтинг госслужащих с наибольшими доходами (212 млн руб.), пишет РБК со ссылкой на Forbes.

Лидером «женского рейтинга» оказалась депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Татьяна Соломатина, чей доход в 2016 году составил немногим более 56,2 млн руб.



В Госдуму Соломатина была избрана осенью 2016 года, а до этого на протяжении трех лет была депутатом Законодательного собрания Томской области. В 2015 году ее совокупный доход, согласно декларации, составил 26,48 млн руб.



На запрос Forbes Woman о том, что помогло ей вдвое увеличить свой доход в 2016 году, Татьяна Соломатина ответила, что источники ее доходов «задекларированы в соответствии с законом РФ, связаны с владением определенным имуществом».

Второе место в рейтинге заняла член Совета Федерации от Тывы Людмила Нарусова, заработавшая за год 28,74 млн руб. Это примерно на 5,9 млн руб. больше, чем у главы Совета Федерации Валентины Матвиенко, задекларировавшей по итогам 2016 года доход в 22,86 млн руб. С таким результатом не вошла даже в первую тройку рейтинга Forbes, уступив вице-спикеру Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Ольге​ Епифановой (24,53 млн руб.).



Кроме того, в десятку самых «доходных» дам во власти вошли депутаты Госдумы Елена Панина (16,5 млн руб.), Наталья Назарова (15,7 млн руб.), Светлана Савицкая (15,4 млн руб.), Валентина Терешкова (12,3 млн руб.) и Валентина Рудченко (10,5 млн руб.).

Единственной представительницей исполнительной власти в рейтинге оказалась вице-премьер Ольга Голодец, курирующая в правительстве социальный блок. По итогам 2016 года ее доход составил 15,6 млн руб., что обеспечило вице-премьеру седьмое место в списке.