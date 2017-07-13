Здоровье – главное богатство человека. Беречь свое здоровье, вести правильный здоровый образ жизни содействует долголетию и крепости духа. Избежать болезни, конечно же, невозможно, и каждый из нас хоть раз в жизни заболевал. Важно своевременно заботиться о своем здоровье и своевременно проходить медицинское обследование.

Не откладывать лечение, обследование, операцию, покупку лекарств или посетить лечебно-профилактические учреждения поможет новый кредитный продукт «Саломат бошед!» от "Банка Эсхата".

Оформить заявку на получение кредита «Саломат бошед!» можно, обратившись в ближайший офис "Банка Эсхата". Кредит могут получить физические лица, нуждающиеся в лечении, а также члены их семей.

Важно! При соблюдении клиентом элементарных правил своевременного погашения кредита, которое было использовано с целью оплаты за хирургическую операцию, клиента ждет вознаграждение со стороны Банка Эсхата. Подробная информация о вознаграждении будет предоставлена клиенту лично во время посещения банка. Также есть возможность получения кредита траншами, если операцию планируется провести в несколько этапов.

Решение о выдаче кредита принимается довольно быстро. В случае вынесения положительного решения деньги из банка сразу же перечисляются прямо на счет медучреждения или клиент может получить кредит наличными из кассы банка.

Банк Эсхата: «Мы позаботимся о вашем здоровье!»

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