Для подсобных хозяйств предприятий жилищно-коммунальной отрасли в городах и районах Таджикистана сооружены 67 теплиц, которые охватывают около 19 тысяч квадратных метров, пишет сегодня Ховар.

В целом предприятия отрасли, находящиеся в городах и районах республики, оказали услуги пользователям на сумму около 69,5 млн сомони, что по сравнению с тем же периодом 2016 года составляет 111,6%.

Об этом было отмечено в ходе итоговой полугодовой пресс-конференции, состоявшейся 13 июля в ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство».

Кроме того, предприятия коммунальной отрасли за отчетный период оказали услуг населению на сумму более 27 млн сомони, что по сравнению с 2016-м годом составляет 109,9 %.

Коммунальные предприятия в городах и районах республики в первом полугодии текущего года выполнили работы по благоустройству и озеленению на сумму более 15 млн сомони, что составляет 105,7%.

В частности, за этот период было посажено 35,7 тысяч различных саженцев декоративных растений.