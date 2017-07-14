Два звена российской оперативно-тактической авиации перебазированы в Таджикистан для участия в совместных мероприятиях боевой подготовки подразделений двух армий.

Подразделениям таджикской и российской армий предстоит выполнить учебно-боевые задачи в единой оперативной обстановке по единому плану, сообщила сегодня пресс-служба центрального военного округа МО РФ.

Четыре штурмовика Су-25СМ совершили перелет с авиабазы Кант, дислоцированной в Кыргызской Республике, столько же бомбардировщиков Су-24М переброшены с южноуральской авиабазы Шагол.

Летчики нанесут авиаудары по боевым порядкам условных бандгрупп на горном полигоне Харбмайдон близ таджикско-афганской границы. В районе проведения практических действий развернут вспомогательный пункт управления штаба Центрального военного округа, вместе с которым действует оперативная группа генерального штаба вооруженных сил Республики Таджикистан.

Учения продлятся в общей сложности месяц.