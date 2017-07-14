Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кержаков завершил карьеру футболиста. Об этом сообщил президент клуба Сергей Фурсенко. Он пообещал устроить Кержакову достойные проводы, но не уточнил, когда они могут состояться, пишет Р-Спорт.

Пресс-служба «Зенита» сообщила, что Кержаков назначен на должность координатора команд клубной академии. Он будет следить за успехами футболистов по цепочке от академии через молодежную команду и дубль до главной команды.

Александр Кержаков — лучший бомбардир в истории сборной России по футболу. Он забил за национальную команду 30 голов. Он также является рекордсменом по числу голов за «Зенит» (161 гол) и занимает второе место в списке бомбардиров чемпионата России (139 голов).

Кержаков учился в детско-юношеской школе «Зенита», а в 2001 году начал выступать за главную команду. В 2006–2008 годах он играл за испанскую «Севилью», а затем перешел в московское «Динамо». В 2010 году Кержаков вернулся в петербургский клуб.

В составе «Зенита» Кержаков трижды выигрывал чемпионат России, а вместе с «Севильей» выиграл кубок УЕФА.