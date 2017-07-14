ДТП произошло утром 13 июля на трассе М-5 под Самаров вблизи населенного пункта Валы. Иномарка Hyundai Solaris выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с фурой Renault Magnum. От столкновения иномарка вылетела в кювет. В ДТП погибло четыре человека, один пострадавший доставлен в больницу.

Между тем, по данным представительства министерства труда, миграции и занятости населения Таджикистана в России по миграции, все погибшие являются гражданами Таджикистана.

Это Рахимов Кенджа Ахмадович, 1963 г.р., Роибов Мухаммади Пирмахмадович, 1997 г.р., Бойкулов Махмуджон Алимхонович, 1984 г.р. и Саидмуродов Мурод Саидмуродович, 1963 г.р.

Пятый гражданин Таджикистана – Мирзоев Хоким Мадалиевич, 1975 г.р. доставлен в городскую больницу Жигулевска и находится в реанимационном отделении больницы.

ДТП произошло в 6:30 на трассе М-5 «Урал», в районе 956 км, произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли четыре человека.

По предварительным данным, гражданин Таджикистана 1984 года рождения, управляя автомобилем Hyundai Solaris двигался со стороны Тольятти в направлении города Сызрань. По пути следования по неустановленным причинам он выехал на встречную полосу, и совершил столкновение с автомобилем «Рено Магнум», который двигался во встречном направлении в Тольятти.

В результате ДТП на месте от полученных травм скончался водитель и три пассажира автомобиля «Хендай Солярис», четвертый пассажир госпитализирован в ГБУЗ СО «Жигулевская ЦГБ», сообщают российские СМИ.