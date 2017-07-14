Агентство по интеллектуальной собственности Узбекистана обнародовало 12 июля список запрещенных к ввозу и распространению на территории страны фильмов, в котором 225 позиций. Включенные в список фильмы признаны содержащими "сцены насилия, бесчеловечности, беспощадности, агитацию за употребление алкогольной и табачной продукции, беспорядочность, легкомысленность, сексуальную несдержанность, гомосексуализм, свингерство", сообщают СМИ.

Экспертная комиссия в сфере информации и массовых коммуникаций Узбекистана утвердила список зарубежных фильмов, не рекомендованных к ввозу, тиражированию и распространению на территории республики. Об этом сообщается на сайте Агентства по интеллектуальной собственности страны.

В перечень картин, «оказывающих негативное воздействие на сознание молодежи, содержащих сцены насилия, жестокости и безнравственности», попали такие ленты, как «Секс, вечеринки и ложь», «Гордость и предубеждение и зомби», «Маленькая смерть», «2+2», «Девочки бикини на льду» и франшиза «Очень страшное кино».

Все вошедшие в перечень ленты сняты не ранее 2001 года. Полный список доступен по ссылке.

Будут ли применены какие-то санкции в случае ввоза и распространения данных материалов, не уточняется, однако, по сообщению пресс-службы, ведомство заключило соответствующее соглашение с дистрибьютерами.