МДО «Фардо» в июле нынешнего года официально стал принципиальным членом международной платёжной системы UnionPay International. О том, что означает данное международное членство для микрокредитной депозитной организации, и какую выгоду несет для местных жителей, «АП» рассказал начальник управления банковских технологий и платежных карт Дилшод Исхаков.

- Дилшод Ильхомович, какие преимущества влечет за собой членство международной платёжной системы UnionPay International?

- Начать стоит с того, что данное членство - очень важное достижение с расчётом на перспективу для МДО “ФАРДО”, поскольку Китай и Таджикистан являются близкими соседями и надежными партнерами, имеющими долгую историю дружеских и партнерских отношений. В связи с чем можно с уверенностью предположить, что бурный экономический, дипломатический и культурный рост между нашими странами продолжится и в дальнейшем, а значит, весьма кстати станут новые возможности и комфортные условия для наших клиентов и держателей карт в Китае, да и по всему миру. Теперь наши клиенты смогут свободно распоряжаться своими денежными средствами, въезжая в КНР или другую точку мира по работе, учебе или отдыха. Карты UnionPay обслуживаются во всех крупнейших отелях, ресторанах, бутиках, ювелирных магазинах и в банкоматах в более чем 160 странах мира. На сегодняшний день это одна из крупнейших платежных систем в мире, и её активный рост продолжается. Больше не нужно декларировать деньги и заполнять нескончаемую череду бумажек и испытывать прочих неудобств. Сотрудничество с UnionPay International - это новая реальность, которая позволит нам и нашим клиентам не зависеть от какой-то одной определенной платёжной системы.

- Какими критериями должен обладать финансовый институт, чтобы получить статус официального члена международной платёжной системы UnionPay International?

- Процесс переговоров и подписания соглашения весьма трудоемок. Представители UnionPay International, прежде, чем одобрить заявку той или иной финансовой организации, смотрят на финансовые показатели, технические возможности, клиентскую базу, репутацию, ликвидность, международные аудиторские заключения заявителей. И только в случае полного соответствия международным стандартам и необходимых сертификаций, соглашение будет подписано. Процесс протекает максимально прозрачно и честно.

- Как скоро мы сможем воспользоваться новыми возможностями платежной системы UnionPay International?

- Выпуск первых карт, эмитированных МДО «ФАРДО», которые, кстати, будут кобрендовыми и объединят две платежные системы – “Корти миллӣ” и UnionPay International, запланирован уже в ближайшее время - соответствующие технические сертификаты и разрешения уже получены. Уже сейчас известно, что к каждой карте МДО «ФАРДО» бесплатно привяжет сервис «мобильный банкинг» для полноценного и наиболее камфорного управления своей картой и счетом.

Дальше мы будем активно развивать такие современные продукты Международной платежной системы UnionPay International как денежные переводы Money express, бесконтактные платежи, денежные переводы, виртуализация карт посредством мобильного телефона, платежи по QR коду, онлайн платежи и другие инновационные продукты. На сегодняшний день это пока вся информация, которой мы можем поделиться. О других подробностях и преимуществах мы сообщим позже.

UnionPay International (UPI) является самой крупной международной платежной системой с общей эмиссией карт 5.8 млрд. По итогам 2016 года платежная система занимает лидирующую позицию по общему обороту денежных средств и количеству карт. UnionPay International обладает уникальным опытом в развитии безналичных платежей путем гибкого подхода и формирования продуктов. UPI находится в партнерстве с более чем 1000 финансовыми институтами по всему миру, предоставляя возможность использовать карты для оплаты товаров, услуг и снятия наличности. UPI обеспечивает высококачественные, экономически эффективные и безопасные трансграничные платежные услуги для крупнейшей в мире клиентской базы держателей карт, обеспечивая удобные местные услуги быстрорастущему числу глобальных держателей карт UnionPay и торгово-сервисных предприятий

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