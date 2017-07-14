Министерство внутренних дел РФ разработает миграционный кодекс. Об этом заявил первый замглавы ведомства Александр Горовой на заседании президиума Совета законодателей страны при Федеральном собрании, пишет РБК.



​«Мы планируем провести ревизию существующего законодательства и приступить к подготовке миграционного кодекса РФ», — цитирует горового ТАСС.



Горовой отметил, что миграционные потоки, как и их цели, меняются, в связи с чем должно меняться и регулирующее миграционную политику в стране законодательство. «Миграционное законодательство постоянно будет меняться», — добавил он.

Замглавы МВД заверил, что давление со стороны приезжих на криминогенную картину в России является «несерьезным»: по его словам, число преступлений, совершаемых мигрантами, каждый год снижается.



​«Мы регистрируем снижение преступлений как с их стороны, так и в отношении них», — заметил Горовой.



По информации ведомства, в настоящее время на территории России находятся около 14 млн мигрантов.

В конце прошлого года глава МВД Владимир Колокольцев называл 10 млн человек, что составляет 7% от численности всего населения страны.



О том, что в России появится миграционный кодекс, в декабре 2016 года писала «Независимая газета». По данным издания, подготовкой соответствующего проекта занимаются правозащитные организации совместно с главным управлением по вопросам миграции (ГУВМ) МВД России. Политику в отношении приезжих, писала тогда газета, предлагается вести более гуманно.

Подразделение МВД планирует заменить единым документом уже существующее разрешение на временное проживание и вид на жительство.

Также будут готовиться поправки относительно прекращения гражданства другого государства для тех носителей русского языка, кто хочет получить российское гражданство.

В конце июня газета «Коммерсантъ» сообщала, что МВД подготовило новую концепцию миграционной политики на 2018–2020 годы, которая заменит действующую концепцию регулирования в этой области, принятую еще в 2012 году уже расформированной Федеральной миграционной службой (ФМС; полномочия в области миграции в 2016 году были переданы МВД).



Необходимость обновления законодательства в области миграции пояснили «политической нестабильностью в различных регионах мира», которая «усиливает миграционную подвижность» населения. Так, в ведомстве считают, что перенаправлять миграционные потоки в России необходимо на Дальний Восток и в Байкальский регион. А чтобы мигранты переезжали в приграничные «стратегически важные и трудонедостаточные регионы», МВД предлагает создать для них инфраструктуру и упростить допуск к образовательным, медицинским и социальным услугам. Оно также хочет увеличить подъемные для россиян до 1 млн руб.



В международной практике миграционный кодекс как документ, определяющий государственную политику в отношении приезжих, есть только у Азербайджана. Он был принят в 2013 году. В Европе действует Визовый кодекс — документ, который обязывает въезжающих на территорию Евросоюза граждан других стран оформлять визы. Помимо этого каждое государство определяет свою миграционную политику с занесением в законодательство, однако практика выделения таких правил в отдельный кодекс почти не наблюдается.