Конкурсная программа XIII Казанского международного фестиваля мусульманского кино, который пройдет в столице Татарстана с 5 по 11 сентября, состоит из 60 фильмов, представленных 27 странами, сообщает оргкомитет фестиваля. Есть среди них и два таджикских фильма, передает пресс-служба кинофестиваля.
Картина Умедшо Мирзоширинова под названием "Мушкилкушо" ("Преодоление") вошла в номинацию "Полнометражные игровые фильмы".
Основной акцент в фильме «Мушкилкушо» сделан на теме любви юной таджикской девушки, приехавшей в Москву на заработки, и молодого русского парня-музыканта, которые наперекор мнению общества хотят быть вместе. В фильме также продемонстрировали памирские обычаи, традиции и обряды.
За награду в этой номинации поборются фильмы из 10 стран. Так, впервые в главную десятку номинации «Игровой полнометражный фильм» вошли картины из стран Южной Азии («Глиняное королевство» из Бангладеша и «Токарь Джоши» из Индии) и Африки («Обручальное кольцо» из Нигера, «День женщин» из Египта).
Россию представит фильм «Софичка». Его сняла Кира Коваленко, ученица Александра Сокурова.
В номинации "Полнометражные документальные фильмы" участвует фильм режиссера Сафарбека Солиева "Камиль".
Картина посвящена творчеству известного советского режиссера, первого студента ВГИКа из Центральной Азии Камиля Ярматова.
Всего в этом году в оргкомитет кинофестиваля поступило 782 заявки из 61 страны. Отбором фильмов в конкурсную программу занималась специальная комиссия во главе с киноведом Сергеем Лаврентьевым. Жюри XIII Казанского международного фестиваля мусульманского кино возглавляет режиссер и сценарист Николай Досталь.
«Программа конкурса подобралась достаточно экзотическая, — рассказывает программный директор XIII КМФМК Альбина Нафигова. — Впервые в главной номинации такую весомую долю занимают страны Азии и Африки. Практически во всех категориях есть наши традиционные фавориты: Иран, Турция, Россия, страны СНГ. Есть ряд фильмов из «горячих точек», привлекающих всеобщее внимание: Афганистана, Албании, Катара… В копродукции отметились Бельгия, Эстония, Франция, Канада, Италия, Венгрия и США — страны, которые имеют свою кинематографическую «породу».
В прошлом году в фестивале мусульманского кино режиссер Мухиддин Музаффар. Его короткометражный фильм "Пиала" продолжительностью 25 минут смог пройти в финальную часть Казанского кинофестиваля, на участие в котором претендовали 700 картин. Однако, к сожалению, ему не удалось взять награду в своей номинации "Короткометражные игровые фильмы".
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Казанский международный фестиваль мусульманского кино проходит с 2005 года, до 2010 года он назывался "Золотой минбар". Девиз фестиваля неизменен: "Через диалог культур – к культуре диалога". Фестиваль проводится при поддержке президента Татарстана.
Учредителями кинофорума являются министерство культуры республики, мэрия Казани, Совет муфтиев России. В программу отбираются фильмы, отражающие общечеловеческие духовно-нравственные ценности и культурные традиции, несущие идеи миротворчества, веротерпимости и гуманизма вне зависимости от вероисповедания автора.