Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне со ссылкой на данные Агентства по гидрометеорологии страны предупреждает жителей и гостей республики о том, что 14-15 июля 2017 года в южных районов, а также в ряде районов республиканского подчинения ожидается усиление ветра с порывами 13-18 м/с и пыльная буря.

КЧС отмечает, что до конца недели в высокогорных зонах сохраняется таяние снегов, ледников и увеличения объёма воды в реках, что может привести к селевым паводкам, оползням и камнепадам.

КЧС просит граждан быть предельно осторожными, особенно при использовании горных дорог, а также вблизи водоёмов и рек.

"Если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям".

КЧС рекомендует при усилении ветра ограничить выход из зданий, находиться в помещениях. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра, отмечается в сообщении ведомства.