В Душанбе в госкомплексе "Кохи Борбад" в пятницу, 14 июля, открылась выставка индийских товаров. Она продлится до 23 июля, после чего переедет в Худжанд (26 июля-8 августа) и затем в Курган-Тюбе (12-20 августа).

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Свою продукцию на выставке представили ведущие индийские компании Indo Russia Expo, A.P. Handicrafts, Godline International, Rahul Silver House, Khurram International, Harsh Fashion, Adhaar Creation, Pink City Handicrafts, Khan Creation, Niyati Exports, Noor International.

Организаторами мероприятия являются Торгово-промышленная палата Таджикистана и выставочная компания INDO RUSSIA EXPO.