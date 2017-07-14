Лейбл Black Star, основанный рэпером Тимати и его друзьями, за 11 лет превратился в серьезный бизнес, зарабатывающий сотни миллионов рублей на музыке, рекламе, одежде, бургерах и других продуктах и сервисах.

Воскресным вечером на Новом Арбате немноголюдно. Прохожие лениво гуляют по улице, пока не утыкаются в местную достопримечательность — очередь в Black Star Burger. Ресторан открылся в сентябре 2016-го и пользуется спросом у поклонников бренда, готовых часами ждать бургер за 195 руб. Очереди — самый яркий пример хайпа, который поймали основатели лейбла Black Star Тимати (Тимур Юнусов), Павел Курьянов (Пашу) и Вальтер Чассем.

В офисе Black Star в центре Москвы аскетичный дизайн, никакого «люкса». На ресепшене две стопки бумаг — «на подпись Тимати» и «на подпись Пашу», в кабинете Пашу — траурный постер в память о погибшем DJ Dlee (Алексее Таганцеве), полка с музыкальными наградами, портрет жены и деревянная шахматная доска. 33-летний Курьянов — гендиректор Black Star, он определяет стратегию развития группы. Стена напротив его рабочего стола увешана распечатками с аналитикой по аудитории артистов. Рядом в столбик выписаны текущие и будущие проекты под брендом Black Star — всего 15.



Драйвером роста бизнеса остается лейбл, рассказывает Пашу в разговоре с журналом РБК. По данным «СПАРК-Интерфакса», в 2015-м выручка музыкального бизнеса подскочила втрое, до 142 млн руб., а «Линии одежды Black Star» (развивает магазины Black Star Wear и продает франшизу по России и странам СНГ) — почти в два раза, до 385 млн руб. По словам Пашу, в прошлом году доходы обоих направлений выросли, причем лейбл опередил «Линию одежды». А в 2017-м финансовым чемпионом холдинга станет сеть Black Star Burger, которая до конца года пополнится минимум двумя ресторанами, обещает Пашу.



Совокупная выручка группы компаний Black Star по итогам 2017-го превысит 1 млрд руб., подсчитал журнал РБК. Помимо музыки, одежды и бургеров в группу входят агентство маркетинговых коммуникаций Global Star, разработчик софта для музыкального бизнеса Make It Music, барбершоп и тату-студия 13 by Black Star, футбольное агентство Black Star Sport, игровая компания BS Gaming. В стадии запуска — виртуальный мобильный оператор, производство напитков и другие проекты. В группе работают около 600 человек. Тимати и Пашу владеют долями почти во всех юрлицах группы.

Рэпер Тимати ТАСС

Хот-дог и Dr Pepper

У офиса Black Star припаркованы десятки миллионов рублей — на тесной площадке жмутся Ferrari, Bentley, Mercedes, между ними бродят хмурые бородатые охранники. Автопарк частично принадлежит основателям Black Star, частично — владельцам здания, семье девелоперов Рудяк. Через дорогу от офиса — основной актив Рудяков, торговый комплекс «Атриум» у Курского вокзала. В нем в свое время открылся первый магазин одежды Black Star. Пашу и Тимати дружат с Эрнестом Рудяком, который управляет семейным бизнесом (Рудяк вопрос об отношениях с Black Star оставил без комментариев).

Основатели Black Star давно научились обращать знакомства на пользу бизнесу. Пашу и Тимати сдружились в школьные годы: оба гоняли на роликах и скейтах на Манежной площади. Тимати вырос в обеспеченной семье, Пашу — в семье рабочего метро и воспитательницы детского сада.

Отец Тимати — непубличный бизнесмен Ильдар Юнусов, предположительно, совладелец швейцарской инвесткомпании Stratus Trade & Finance и член совета директоров производителя нефтяных насосов Art Pumping Technologies. Разговоры о том, что Юнусов-старший спонсировал старт карьеры сына, Тимати и Пашу неоднократно опровергали. «Родители никогда не давали ему денег. На мои карманные мы покупали один на двоих хот-дог и банку Dr Pepper», — вспоминает Пашу.

Бизнес-партнер и лучший друг Тимати рэпер Пашу РБК

Тимати в детстве увлекся хип-хопом и подсадил на него друга. Вскоре оба устроились в команду продюсера Александра Толмацкого, который делал из сына Кирилла рэп-звезду Децла. В тени чужой славы друзьям быстро наскучило, их первым самостоятельным проектом стала организация вечеринок в клубах «Марика» и «Мост». Позднее они запускали как промоутеры и свои заведения — B-Club и Black October Bar. «Все кругом расслаблялись, а Тима и Пашу пахали. Когда кто-то посмеивался над тем, что «мажоры» ведут бизнес, я говорил: пройдет немного времени, и ребята сделают всех», — вспоминает давний знакомый основателей Black Star Сергей Док, ныне управляющий барбершопом и тату-студией 13 by Black Star.

Организация вечеринок помогла обрасти связями. Один из новых знакомых, продюсер Евгений Орлов, пригласил Юнусова на «Фабрику звезд-4». Благодаря телепроекту о Тимати узнала вся страна, он подписал контракт с ARS Records Игоря Крутого (музыкальный руководитель сезона «Фабрики»). Пашу оставался рядом — помогал с организацией концертов, записью песен и другими процессами. В середине 2000-х друзья решили, что наемная работа вновь тормозит их развитие. Как утверждает Пашу, пришлось влезть в долги, но они выкупили контракт за «фантастическую» по тем временам сумму $1 млн.

Жизнь после Тимати

Над столом операционного директора Black Star Вальтера Чассема висит портрет 50 Cent. Вальтер тоже когда-то был «связан с криминальными людьми», говорил Пашу в интервью Rap.ru в 2006-м. Сегодня уроженец Камеруна — «душа» лейбла, в компании он с самого начала. На первых порах Чассем много инвестировал в развитие бизнеса — свой капитал он сколотил на футбольных трансферах, вспоминал Пашу в интервью журналу «Компания». В 2006-м начинающий лейбл, созданный тремя друзьями, выстрелил дебютным сольником Тимати Black Star. «Образ черной звезды у меня родился еще в 2001-м, когда я наблюдал затмение», — вспоминает Тимати. Планы диверсифицировать бизнес были уже тогда, но в первые годы не все идеи удавалось реализовать из-за дефицита опыта и средств, признается Пашу.

Выпускник Международного университета по специальности «финансы и кредит», он быстро оценил бесперспективность развития по канонам российского шоу-бизнеса: «записал песню, поехал по стране с концертами, деньги по карманам распихал — и на этом всё». Пашу также понимал, что нужно уходить от привязки Black Star к личности Тимати и искать новых артистов. Но вплоть до 2012-го оборот лейбла не превышал $1 млн, попытки развития немузыкального направления проваливались, а из артистов раскрутить удалось только рэпера Джигана (в 2014-м он выкупил контракт и покинул лейбл). «Пашу структурировал процессы, а я занимался артистами и своим развитием», — рассказывает Тимати. По его словам, первые три-четыре года он «тащил» бизнес на себе и реинвестировал в компанию 80% прибыли.

Бизнес-партнер Тимати Вальтер Чассем РБК

Наладить бизнес-процессы Пашу помог консультант Илья Кусакин (он и сегодня проводит тренинги для сотрудников Black Star). Вместе они сокращали расходы и выстраивали систему продаж, за которую лейбл сегодня хвалят даже конкуренты. В состав акционеров удалось привлечь еще одного знакомого Пашу и Тимати из мира большого бизнеса — Евгения Зубицкого, совладельца «Промышленно-металлургического холдинга» (№ 190 в российском рейтинге Forbes, состояние — $500 млн, вопросы журнала РБК представитель Зубицкого оставил без комментариев). Прорыв случился в 2012-м: лейбл подписал Егора Крида и L’One и нанял на позицию креативного директора Виктора Абрамова, одного из самых опытных менеджеров на рэп-сцене.

«Трушный» лейбл

«Найду, кто слухи распускает, — жопу оторву!» — вопрос о «накрутках» просмотров клипов Black Star на YouTube вызывает у креативного директора лейбла взрыв эмоций. Абрамов был одним из продюсеров «Касты», запускал Rap.ru и телешоу «Битва за респект», финал которого посетил Владимир Путин. В 2012-м Абрамов согласился прийти на собеседование к Тимати и Пашу — было интересно, чем Black Star привлек «трушного» артиста Левана Горозию (L’One): «До того меня смущал их коммерческий лоск». На личной встрече продюсер убедился, что его взгляды совпадают с видением Пашу.



Новый креативный директор помог лейблу изменить стратегию работы с исполнителями. Сегодня на Black Star 13 артистов, трое — Крид, L’One и Мот — конкурируют по популярности с Тимати. Новичков лейбл ищет через кастинг «Молодая кровь», финальный выбор всегда за основателями. В раскрутку новобранца Black Star вкладывает до 15 млн руб.

«Чуйка» редко подводит Тимати и Пашу. Например, потенциал Крида они рассмотрели за три года до того, как артист выстрелил с песней «Самая-самая». Партнеры убеждали Пашу «слить» исполнителя, но тот настоял на своем и сорвал джекпот: в 2016-м, по подсчетам Forbes, Крид заработал больше Тимати — $3,6 млн. Правда, Пашу называет эти оценки «недостоверными».



Более свежий пример гибкой политики Black Star в отношении артистов — певица Клава Кока. На кастинге она покорила Абрамова вокалом и умением играть на разных инструментах — и сначала команда лейбла придумала ей типаж «очень приятной артистки». Но по рельсам традиционного шоу-бизнеса проект не поехал — песни Клавы завернули на радиостанциях с формулировкой «не формат», Black Star пришлось срочно менять позиционирование. Продюсеры обратили внимание на популярность трансляций Коки в Periscope — и решили поэкспериментировать с форматом влога. В итоге менее чем за полгода певица превратилась в «быстрорастущего блогера» с 250 тыс. подписчиков. Абрамов с довольной улыбкой передает «приветы» критикам Коки: «Клава у нас хорошая и немстительная. Я — нет».

Важным элементом позиционирования Black Star с приходом Абрамова стал и более «взрослый» имидж Тимати. Пришлось разрушать ореол «золотой молодежи» и искать «по-настоящему большие» песни, объясняет Абрамов. Прогресс заметен по концертам: если в 2012‑м Тимати не собирал 6-тысячный «Крокус Сити Холл», то в ноябре 2017-го будет штурмовать 35-тысячный «Олимпийский». Рост популярности Абрамов объясняет качеством шоу, звука, маркетинга и отвергает претензии в «нерыночных» методах раскрутки. «Для получения денег от рекламодателей [таким компаниям, как Black Star] нужно много подписчиков. И если органического роста нет, вложения в социальные медиа оправданны», — говорит руководитель лейбла Effective Records Кирилл Лупинос.



Тимати определяет и общественно-политическую репутацию Black Star. Лояльность Владимиру Путину, дружба с Рамзаном Кадыровым, патриотизм, ЗОЖ — эти паттерны прочно закрепились за артистом. Соратники Тимати либо разделяют его взгляды, либо ссылаются на аполитичность. Мешает ЗОЖ-пропаганда разве что в подписании перспективной молодежи, опирающейся на менее традиционные ценности, например рэпера Pharaoh, отмечает Пашу.

Артист как актив

На диване рядом со стойкой ресепшен в офисе Black Star сидят двое молодых людей с ноутбуками. Они безостановочно звонят владельцам концертных площадок, чтобы продать выступления артистов Black Star. «Мы не ждем, пока к нам придут. Мы приходим сами», — объясняет Пашу. Артисты — ядро «экосистемы» Black Star и хорошо монетизируемый товар, говорит он. Совокупная аудитория лейбла в соцсетях — 33,2 млн пользователей, в основном это Instagram и «ВКонтакте».Для реализации рекламного потенциала артистов Black Star в 2015-м запустил агентство Global Star. Его возглавил Павел Баженов, экс-директор лейбла по маркетингу. «Все артисты работают в своей нише. Например, L’One — про мотивацию, мы в его продвижении делали упор на спортивную составляющую. Теперь он топовый рэпер среди футболистов и других атлетов», — рассказывает глава Global Star. У Горозии уже есть контракты с Nike и «Единой лигой ВТБ». Сам L'One считает, что лейблу удается соблюдать баланс между интересами артиста и рекламной активностью. «Никто не заставляет подписываться на некомфортные проекты», — говорит рэпер.

«Для пробы», по словам Баженова, рекламодатели часто выбирают product placement в клипах. При интеграции бренда в ролики агентство задействует все маркетинговые ресурсы, связанные с артистом. Учитывая силу «социального капитала», Global Star может гарантировать, к примеру, 2–3 млн просмотров за месяц. Самые яркие проекты Global Star — Тимати и песня-мем для «Тантум Верде Форте», Крид как лицо мультиканальной кампании Garnier, брендирование «Вятским квасом» тура Тимати и L’One, сотрудничество L’One с KFC. Около 70% проектов агентства в 2016-м — контракты Black Star, за посредничество Global Star получает комиссию: ее размер не раскрывается, как и выручка агентства. По словам Пашу, в доходах Black Star на рекламу приходится до 30%.

К Global Star уже обращаются другие звезды: агентство внедрило бренды Mercedes-Benz и R.O.C.S. в клип Валерии. Продюсер певицы Иосиф Пригожин остался доволен: «Ребята передовые и талантливые». Правда, ему «показалось», что агентское вознаграждение немного завышено: сумма превышала 20% от бюджета рекламодателя. Баженов планирует довести объем сторонних заказов Global Star до 50% уже в 2017-м, в первую очередь за счет контрактов в спортивной отрасли.

Золотые жилы

Создавать одежду под брендом Black Star Wear Пашу решил еще в середине 2000-х: «Я начинал это направление сам, вложил все накопления, около 6 млн руб., в поставку первого товара, а партия на 90% оказалась браком». В итоге на становление бизнеса ушло почти десять лет: пришлось влезть в долги («только в прошлом году рассчитались»), воспользоваться связями (первый магазин открылся в ТК «Атриум» Рудяков) и набить шишки на производстве за рубежом. Когда рубль в 2014-м девальвировался, Пашу решил перевезти мощности в Россию: сейчас почти весь ассортимент отшивается на фабрике недалеко от центра Москвы. Сеть Black Star Wear разрослась до 40 точек (свои и франшизные), часть из них — в странах СНГ. В одежный бизнес вовлечены артисты лейбла: в магазинах можно купить коллекции, в разработке которых участвовали Тимати и Мот, над своей линией работает и L’One.



Пашу уверен: в конце 2017-го и музыкальный бизнес, и розницу по выручке обгонит новая «золотая жила» — Black Star Burger (BS Burger). С осени 2016-го компания открыла два ресторана — на Новом Арбате и Цветном бульваре, в обоих сработал эффект хайпа. «Это вторая за 25 лет очередь в общепит после McDonald's», — смеется Абрамов. В первую точку вложили 20 млн руб. (деньги отбили за три месяца), во вторую — 25 млн руб. В пиковые дни один ресторан готовит по 3 тыс. бургеров.



С идеей сети фастфуда к Black Star два года назад пришел экс-акционер Первого республиканского банка Юрий Левитас. Он разработал «уникальный» рецепт приготовления мяса для бургеров и долго просил Пашу о встрече с Тимати. Тот сдался с условием, что в меню будет вегетарианский бургер. По легенде на первую встречу в офис Black Star Левитас привез гриль — и там же приготовил бургер для Тимати.

Одна из причин успеха BS Burger — секретный рецепт, уверен Левитас, другие «ингредиенты» хайпа — скорость (заказ за четыре минуты) и цена. BS Burger занимает нишу между McDonald’s и более дорогими бургерными: Левитас рассчитывал стоимость чизбургера так, чтобы продукт был на 100 руб. дешевле, чем у конкурентов, и чуть дороже, чем у самого популярного в мире фастфуда. «Для вас эти 100 рублей ничто, но для многих они имеют огромное значение», — говорит он. При стоимости бургера 195 руб. средний чек — 700–800 руб. В 2017-м откроются до пяти новых ресторанов в Москве и один в Грозном. Последний BS Burger будет развивать совместно с девелопером Мовсади Альвиевым, соинвестором фонда Ахмата Кадырова. Левитас мечтает открыть по ресторану во всех крупных городах страны.



Ставка на аудиторию лейбла сработала: Тимати регулярно делает бургерной промо в Instagram. «Неудивительно, что люди приходят после того, как он с любовью снимает ролики, как он ест, а сок течет по бороде и рукам в черных перчатках», — считает Абрамов. Тимати называет BS Burger любимым проектом. «На бургерах мы не остановимся», — рассказывает он. Сеть вырастет в подразделение Black Star Foods. В него войдут кафе-мороженое, кофейни и стейк-хаус, перечисляет Тимати.

Просчитать хайп невозможно — у этого явления нет математической формулы, признается Левитас. В BS Burger часто заходят артисты лейбла, в залах играет Black Star Radio, на плазмах — клипы и фото из Instagram с хештегом бургерных. Очереди это следствие широкой аудитории артистов Black Star, мечтающей за посильную сумму приобщиться к ценностям бренда, считает совладелец ресторанов Brisket BBQ и Ferma Burger Максим Ливси: «Их клиент откусывает от бургера, жмуря глаза, — и представляет себя на 80-футовой яхте».

Далее — везде

Когда Егор Крид стрижется в 13 by Black Star, в соцсети он пишет уже на выходе из салона. «Иначе здесь выстроится очередь из 500 девочек», — смеется управляющий Сергей Док. Студия — одна из инициатив Black Star, претендующих на следующий бизнес-«взрыв».



У салона, открытого в конце 2016-го, полная загрузка: ежедневно на стрижку приходят около 60 человек, запись к татуировщикам заполнена на несколько суток вперед. Экс-совладелец сети Tattoo 3000 Док давно мечтал о бизнесе с Тимати и Пашу. Но дальше обсуждения дело долго не шло: не было подходящей точки. Помог Эрнест Рудяк, у которого освободилось помещение на Большой Дмитровке. «Все должны думать: как они ухитрились сесть на улицу, где находятся бутики Prada и Louis Vuitton?» — объясняет Док. Он уверяет, что стоимость аренды «рыночная». Около 2 млн руб. в месяц (по ставке 85 тыс. за 1 кв. м), приводит данные консультант коммерческой недвижимости JLL.

Стоимость стрижек в 13 by Black Star примерно на 15% выше, чем в среднем на рынке. Самая популярная — мужская стрижка за 2 тыс. руб. Звездных мастеров сманили у конкурентов. Сооснователь сети Boy Cut Назим Зейналов, у которого Black Star «увели» нескольких сотрудников, считает, что аудитория 13 by Black Star отличается от слушателей артистов лейбла: «У артистов основная аудитория — молодые ребята, которые не готовы столько платить. Но они обрабатывают аудиторию с Дмитровки, окруженной офисами крупных компаний».



Татуированный с ног до головы Док отмечает, что размещенная на втором этаже студии тату-мастерская — скорее «имиджевая история» для Black Star. Но и на ней можно зарабатывать: стоимость часового сеанса на 30% выше, чем в среднем по рынку (5 тыс. руб. за час). Док хочет довести выручку студии до 10 млн руб. в месяц. Нынешний объем доходов он не раскрывает, но уточняет, что за пять месяцев работы инвестиции «отбились». Док готовится к открытию академии барберов, которая поможет тиражировать бизнес. В планах — салон для женской аудитории.

Бизнес Тимати

Еще один амбициозный проект Black Star — футбольное агентство под руководством Юрия Штромбергера. Это проект на стыке спорта и селебрити-маркетинга: Black Star Sport (BS Sport) планирует заключать контракты с молодыми футболистами и превращать их в звезд — для последующей продажи. Консультирует BS Sport вице-президент РФС Сергей Анохин. Футболисты будут тренироваться на базе ФК «Строгино», глава попечительского совета которого Анохин, а главный тренер — отец Штромбергера. В бюджет BS Sport заложены до 15 млн руб. в год. Агентство может вырасти в полноценный футбольный клуб, рассказывает Штромбергер.



До конца 2017-го холдинг должен пополниться виртуальным оператором Stars Mobile, в планах — производство безалкогольных напитков, спортзалы и бутик-отель. Пашу вдохновляется историями Сэма Уолтона и Сергея Галицкого и следит за ростом бизнес-империи рэпера Jay-Z.

«Наша стратегия такая: мы должны делать крутой продукт и пытаться растить рынок, а не долю на нем. Лучше иметь 10% на рынке в 100 млрд руб., чем 80% на рынке в 100 млн руб.», — подытоживает Пашу. Никто из аналитиков никогда не оценивал бренд Black Star. В ответ на вопрос журнала РБК, о какой капитализации мечтают в лейбле, Пашу на секунду задумывается — и то ли в шутку, то ли всерьез выдает: «50 миллиардов. Не рублей, конечно».