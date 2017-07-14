Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на днях призвал граждан брить бороды, а женщин отказаться от хиджабов: "Всевышнего познают умом и поклоняются ему сердцем, а не одеянием, сатром, хиджабом, чалмой и бородой", - сказал он. Эмомали Рахмон уверен, что девушки, которые носят хиджабы, не уважают национальную культуру и традиции.



К слову, он не единственный президент в Центральной Азии, который озвучивал свои мысли по поводу одежды. Партнер "АП" "Открытая Азия онлайн" решила вспомнить самые яркие цитаты глав государств по этому поводу.

СКАЗАТЬ ХИДЖАБУ "НЕТ"

Нужно отметить, что хиджабы и длинные бороды не нравятся не только Рахмону, который с 2010-го года призывает соотечественников одеваться в стиле "древнего таджикского народа".

Пару месяцев назад президент Казахстана Нурсултан Назарбаев по-отечески пожурил тех, кто предпочитает такой стиль одежды.

"В результате непросвещенности наши молодые люди отпускают бороду и подрезают себе брюки. Увеличивается количество казахстанских девушек, которые полностью покрывают себя черными одеяниями. Это не соответствует ни нашим традициям, ни нашему народу. Необходимо проработать вопрос запрета этого на законодательном уровне", - сказал Назарбаев.

А президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев полагает, что если уж выбирать, то вместо длинных черных одеяний лучше носить мини-юбки.

"Наши женщины еще с советских времен ходили в мини-юбках. Пусть носят мини-юбки, под ними пояс шахида никто не прячет. Носите хоть кирзовый сапог на голове, только не взрывайте никого", - призвал он.

А чтобы более доходчиво пояснить свою мысль, Атамбаев распорядился повесить по всей стране баннеры, призывающие отказаться от хиджабов в пользу национальной одежды.

ПОДЕЛИСЬ УЛЫБКОЮ СВОЕЙ

Зарубежные звезды любят сверкать, в том числе и зубами. Мадонна, Лана Дель Рей, Мелани Си, Ники Минаж, Рианна, Леди Гага и многие другие время от времени появляются на публике с драгоценной "фиксой" - конечно, съемной.



А вот глава Таджикистана Эмомали Рахмон противник "золотой" улыбки. Он даже запретил своим чиновникам вставлять золотые коронки. Такую реакцию Эмомали Рахмона вызвала учительница, которая присутствовала на встрече с главой государства в одной из общеобразовательных школ.

Она посетовала на низкие зарплаты, и президент не сдержался: "Учителя жалуются на маленькие зарплаты, а зубы золотые. Как представители международных организаций могут поверить в вашу бедность, если рот учителя полон золота?"



Золотые зубы пытался запретить в Туркменистане первый президент Сапармурат Ниязов. "Я горжусь, что у меня все зубы белые. В Туркменистане мода на золотые коронки существовала, когда мы жили плохо. Настало время отказаться от пережитков прошлого", - призвал он народ.

Правда, все дорогое и блестящее, включая зубы, в некоторых странах Центральной Азии традиционно считается признаком благосостояния, поэтому заменить золото на зубах по-прежнему задача трудновыполнимая.

"САМА НАМАЗАНА, НАПУДРЕНА"

"Не наносите пудру или хайлайтер на все лицо. Используйте матирующие и подсвечивающие формулы локально", - отмечает консультант по красоте Эвелина Хромченко.



А вот Сапрамурат Ниязов призывал пойти еще дальше и вообще отказаться от пудры. "Женщины, а иногда и мужчины покрыты слишком толстым слоем пудры. Это недопустимо", - сказал Туркменбаши и запретил телеведущим (и не только им) пользоваться косметикой.



Пудру в своих высказываниях упоминал и Нурсултан Назарбаев. Самый настоящий разгон он устроил тогда олигархам, которые, похоже, попали президенту, что называется, под горячую руку.

"Мы вырастили многих богатых людей: миллиардеров, миллионеров. Красуются фотографии в Forbes. Выглядят красиво, накрашенные все, напудренные, хорошо одетые. Но все эти деньги вам позволил заработать Казахстан - страна наша, государство. Так давайте вкладывать сюда", - призвал он.

К слову, и Алмазбек Атамбаев тоже полагает, что маскирующие средства помогают не всегда.

"Даже если вы надушитесь "Шанелью" или "Диором" и будете пахнуть французскими духами, но если идете на пакости, таких кыргызы называют "гнилыми политиками". И поэтому партию, которую возглавляет гнилой политик, надо называть "вонючей партией", а как же иначе?" - сформулировал он без обиняков свою мысль.

ВЫБИРАЕМ ОТЕЧЕСТВЕННОЕ

Ну и главный совет от президентов: "Носите отечественное".

"Костюм, который был на мне во время поездки в Москву, является продукцией бишкекских швейных предприятий. Да и этот костюм, который сейчас на мне, тоже отечественного производства. Я одеваюсь исключительно у кыргызстанских производителей", - говорил Алмазбек Атамбаев. Правда, было это еще в 2012 году.



Интернет-пользователи, в свою очередь, отметили, что за годы президентства стиль Атамбаева почти не изменился.

В 2015-м Нурсултан Назарбаев рекомендовал не гоняться за иностранными брендами, а носить продукцию отечественных кутюрье. Для наглядности он продемонстрировал собственный костюм.



"Вот ваш покорный слуга сидит в костюме казахстанского производства. Могу вам показать: вот, казахстанская легкая промышленность. И туфли у меня казахстанские, вот видите, я – полная реклама для нашей легкой промышленности", - сказал Назарбаев.

При этом стоит отметить, что сами президенты чужими советами не пользуются. К примеру, в пресс-службе президента Кыргызстана отмечали, что "в профессиональных стилистах-имиджмейкерах Атамбаев не нуждается. Он всегда сам одевается так, как положено главе государства, – костюм, галстук… ему может подсказывать первая леди страны – она у нас очень элегантная. К тому же, для президента важнее его работа, направленная на благополучие страны".

Раиса Атамбаева

Нурсултан Назарбаев в одном из интервью сказал: «В День президента по Интернету меня обсуждали: откуда у него костюмы, и кто ему подбирает галстуки? Никто не подбирает. Нет стилиста у меня, костюмера тоже нет у меня. Некоторые президенты все это возят во всех поездках. Просто я рабоче-крестьянский парень с детства, вышел из крестьян, из самых настоящих низов, собственная моя биография - рабочая, металлург я, с лопатой, киркой и ломом в руках».



Вот такие в Центральной Азии президенты - со вкусом, чувством стиля и знанием моды.