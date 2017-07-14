Американский лидер Дональд Трамп во время визита в Париж познакомился с супругой президента Франции Брижит Макрон. Президент США смутил первую леди Франции, сделав ей неловкий комплимент.



Трамп отметил, что Бриджит прекрасно выглядит. «Вы в такой хорошей форме», — отметил президент США, поворачиваясь к 64-летней Брижит Макрон. Затем Трамп повернулся к Эманнуэлю Макрону и еще раз отметил в третьем лице, в какой «хорошей физической форме» находится его жена. «Красивая!», — добавил американский лидер.

Первая леди Франции Бриджит Тронье старше мужа на 25 лет. Они познакомились, когда нынешнему президенту Франции было 15, а учительнице театрального кружка Тронье — 40. В выпускном классе Эммануэль Макрон заявил, что обязательно женится на Брижит, когда сделает карьеру. Свое обещание он сдержал.

Комплименты Трампа, которого ранее обвиняли в неуважительном отношении к женщинам, и на этот раз вызвали критику некоторых пользователей социальных сетей.

"Господин Трамп, женщины не хотят слушать непрошеные замечания по поводу того, что вы думаете об их теле", — написала, в частности, режиссер-документалист и актриса Джен Сибел Ньюсом в микроблоге в Twitter.

Внимание наблюдателей также привлекло неуклюжее приветствие в самом начале визита, когда Трамп и первая леди Франции не с первого раза смогли соединить руки для рукопожатия.

Президент США Дональд Трамп и его супруга 13 июля прибыли в Париж с двухдневным визитом, в ходе которого они примут участие в праздновании Дня Бастилии в Париже. Также Трамп проведет переговоры с президентом Франци Эммануэлен Макроном.