Hot temperatures have increased the risk of landslides in the Tojikobod district, Rasht Valley (eastern Tajikistan).
Кто сменит Атамбаева на посту президента?
В Душанбе пройдет очередной съезд Союза адвокатов Таджикистана
Задержан директор медколледжа, его подозревают во взяточничестве
«Таджиксодиротбанк»: благополучие за счет вкладчиков?
Шесть строителей Рогунской ГЭС получили травмы, один - погиб
Глава КТР сетует на отсутствие нормальных сценаристов в таджикском кинематографе
Президент Таджикистана обсудил с главой МИД Туркменистана совместные проекты двух стран
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