Управление Государственной автомобильной инспекции МВД Таджикистана настоятельно рекомендует владельцам водительских прав старого образца заменить их на новые – биометрические водительские удостоверения. Обращение опубликовано на сайте МВД РТ.

Также Госавтоинспекция призывает владельцев автотранспортных средств с нестандартными государственными номерными знаками в кратчайшие сроки заменить госномера на стандартные госномера.

В отношении водителей, фотография в водительских правах которых не менялась в течении 10 календарных лет, будут применены штрафные санкции, так, как такие права считаются недействительными, подчеркивает УГАИ.

Такж ГАИ предупреждает, что в случае вождения автотранспорта со старыми водительскими правами или нестандартными государственными номерами, автотранспортное средство будет сопровождено на спецстоянки, где будет стоять до выполнения водителем вышеуказанных требований.