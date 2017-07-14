По неофициальной информации, в правоохранительные органы страны поступили десятки жалоб вкладчиков на незаконные действия "Таджиксодиротбанка". Многие из них жалуются, что банк продолжает их обирать. Каким образом? Об этом - в материале «АП».

В начале 2017 года «Таджиксодиротбанк» в одностороннем порядке расторг договоры о вкладах. Владельцам вкладов предлагался один вариант – заключить новый договор на чрезвычайно невыгодных условиях, со снижением годовой ренты более чем втрое. Если ранее договоры гарантировали получение 15-18% годовых от суммы внесенного депозита, то теперь их снизили до 5 процентов.

Если же клиент все-таки хотел забрать свои деньги, возвращать вклад предлагалось частями и всего лишь по $200 в месяц; было обещано увеличить с марта эта сумму до $500. Однако последнее так и осталось лишь обещанием.

Особенно пострадали владельцы валютных вкладов, поскольку возврат осуществляется в сомони и к тому же по заниженному курсу.

Нет возможности забрать свои депозиты не только наличными, но и осуществить безналичный перевод в другие, стабильные банки Таджикистана.

Обобранные и обиженные

Вкладчики возмущены мизерными суммами возврата депозитов.

«По существу, это не возврат, а его имитация. У меня небольшой вклад - всего $8 тысяч, и выходит, я за ним три с половиной года ходить буду? А вкладчикам крупных вкладов и всей жизни не хватит, чтобы вернуть свои деньги», - говорит владелец депозита Акбар.

Очередь недовольных вкладчиков стоит у дверей зампредов банка дни напролет. Каждый пытается путем личных переговоров вернуть хоть какую-то часть своих средств.

У предпринимательницы Замиры вклад превышает $100 тысяч. Она вышла из кабинета недовольная и поделилась:

«Мне предложили взять вклад натурой – в виде большой квартиры в новостройке, по цене $700 за метр, на 11-м этаже. Мне это абсолютно невыгодно: во-первых, сейчас возможно приобрести жилье гораздо дешевле, по $500, и в более комфортном месте. К тому же мне придется содержать это жилье, платить налоги. Я настаиваю на возврате моих денег. Пусть сами продают свою недвижимость, а мне вернут деньги», - говорит она.

Некоторым вкладчикам удается добиться более крупных сумм возврата. Чаще всего это иностранцы, которые пишут заявления председателю банка и после личных переговоров возвращают свои деньги по $300 и $500 в сомоновом эквиваленте.

Сотрудница банка, сопроводив очередного иностранца вне очереди в кабинет зама, так прокомментировала происходящее недовольной толпе: «Такой хитрец этот иностранец! То он болеет, то срочная поездка, то свадьба, то авария на производстве. Почти все забрал и все ходит, ходит…».

…Рядовым вкладчикам приходится сложнее. Им чаще отказывают в получении более крупных сумм, причем происходит это в такой форме, словно они – надоевшие попрошайки, а не полноценные владельцы своих средств, некогда доверенных банку. Некоторым идут навстречу, другим – отказывают. «Складывается впечатление, что это зависит от настроения и желания начальства», - говорят сами вкладчики.

Пожилая женщина со слезами выходит из кабинета зампреда банка: «Зимой в моей квартире пожар случился, жить там теперь невозможно. На ремонт свои же деньги не могу выпросить, скитаюсь по чужим углам четыре месяца. Как обидно…».

Алишер три года назад принес в «Таджиксодиротбанк» свои небольшие накопления в $10 тысяч, надеясь получить со временем доход от процентов.

«Сейчас мне предлагают после вычета налогов «доход» $35 вместо прежних $130, и получить я его смогу лишь в пересчете на сомони, и к тому же по заниженному курсу. Если бы я забрал свои деньги, то сумел бы распорядиться ими с гораздо большей выгодой. Но вот уже полгода хожу сюда и смог вернуть лишь менее тысячи», - говорит он.

Тем не менее люди выстраиваются ежедневно в длинную очередь сначала к руководству, затем к операторам и, если удалось «урвать» свою небольшую денежку, - в кассу банка.

С вкладчика по сотне – банку миллионы

И еще. Побывав в головном офисе, мы узнали, что администрация банка беззастенчиво взимает с вкладчиков дополнительные деньги, резко подняв расценки за банковские услуги.

Семья Ахмедовых в течение нескольких лет арендовала банковскую ячейку, в которой хранила документы и драгоценности.

«Раньше это стоило 25 сомони в месяц. Но в этом году нам сообщили, что плата возросла до 100 сомони, следовательно, за год это составит 1200 сомони. Но это слишком дорого, и нам пришлось отказаться от этой услуги и обратиться в другой банк», - рассказывает глава семейства.

Подорожала и плата за годовое обслуживание карточки - с 40 до 60 сомони, появилась комиссия за снятие наличных в банкоматах. Многие филиалы «Таджиксодиротбанка» закрылись, и вкладчиков перенаправили в головной офис, при этом ранее выданные карточки забраковали и всем приходится оформлять новые, уплатив за это еще 60 сомони.

Весьма убыточным для вкладчиков оказался и второй способ возврата вклада, предлагаемый банком: перевод на пластиковую карточку сразу $1 тысячи с получением «нала» через банкомат по 200 сомони в день. К тому же карточкой можно оплачивать покупку товаров в гипермаркете «Ашан» и в «Волне». Однако, как утверждают вкладчики, в последнем магазине предлагается лишь неходовой товар и по завышенной цене, а привязка к гипермаркету далеко не всех устраивает.

Между тем в «Ашане» у касс с недавнего времени «дежурят» люди, которые предлагают покупателям оплатить их покупки своей карточкой, с последующим возвратом им налички.

На первый взгляд, использование карточки кажется более удобным, чем стоять в очередях к начальству ТСБ и выпрашивать свои же деньги. Но, увы, оказывается, деньги переведут опять же с принудительной конвертацией в сомони по курсу Нацбанка. Этот курс намного ниже рыночного, и вкладчики на этом сразу теряют около $100. Плюс не забудьте плату в 60 сомони за карточку (эта плата станет ежегодной). Также банкомат каждый раз снимает комиссию банка в размере 1 сомони, и в целом (с тысячи долларов) это составит более 40 сомони.

К тому же вкладчику придется как минимум полтора месяца ежедневно ходить/ездить к банкомату головного офиса, так как постоянно купюры имеются только там. На это также придется потратить силы, время и деньги.

В результате с учетом всех затрат из конвертированной $1 тысячи реально вкладчик сможет получить лишь около $880 в пересчете на реальный курс. Финансовые потери вкладчиков очевидны, тем не менее многие из них соглашаются и на этот способ, чтобы «получить хоть сколько, а то неизвестно, что дальше будет».

Однако если учесть, что эта «мзда» снимается примерно с 22 тысяч клиентов банка, то в итоге набегают миллионы сомони.

Может, именно этими нововведениями банка объясняется то, что ТСБ начал выходить на прибыль? В конце апреля об этом заявили в самом банке, тогда по итогам годового собрания акционеров присутствующим было объявлено, что впервые за два последних года банк «вышел из минуса».

Если так, то вывод напрашивается один, что улучшение финансового положения «Таджиксодиротбанка» наступило благодаря жесткому и порой незаконному отношению банка к своим вкладчикам, а не разработанному плану действий по стратегии его оздоровления.

Законы не для банков?

Почему незаконному отношению? Потому что в вышеописанном можно найти массу нарушений закона Республики Таджикистан «О банковской деятельности». Кроме того, нарушена статья 862 Гражданско-процессуального кодекса РТ, в которой говорится: «В случае невыполнения банком требования вкладчика о возврате вклада или его части в сроки, предусмотренные статьей 861 настоящего Кодекса, банк обязан, независимо от уплаты процентов по вкладу, возместить причиненные убытки в соответствии со статьей 426 настоящего Кодекса».

Но, повторяя слова сатирика, люди горько шутят: «Смотри, где закон, а где мы...».