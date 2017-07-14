АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 17 ИЮЛЯ 2017 ГОДА

- С 17 по 21 июля военнослужащие США и Таджикистана проведут двусторонние полевые учения вблизи полигона «Фахрабад».

- В Душанбе состоится пресс-конференция в Верховном суде страны.

- В Душанбе, на теннисных кортах «Тоджварз» и «Рохи охани Точикистон» (на территории Центрального стадиона) стартуют соревнования Кубка Федерации по теннису.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 17 ИЮЛЯ

2001 - В результате теракта погиб госсоветник президента по международным вопросам Каримджон Юлдашев.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 17 ИЮЛЯ

1906-1990 – Родился ученый-историк, первый ректор Таджикского государственного университета академик Зариф Раджабов.

1936-1996 – Родился доктор биологических наук Усмон Холдоров.

1942 – Родился писатель Хочи Мурод.

1957 – Родился Герой Советского Союза Наби Акрамов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 17 ИЮЛЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с, местами усиление до 12-17 м/с. Температура: в долинах ночью 18-23 тепла, днем 32-37 тепла, в горах ночью 6-11 тепла, днем 19-24 тепла.

По Хатлонской области - Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, местами усиление до 13-18 м/с, мгла. Температура: в долинах ночью 19-24 тепла, днем 37-42 тепла, в предгорьях ночью 16-21 тепла, днем 30-35 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 12-17 тепла, днем 28-33 тепла, по ВГБАО ночью 5-10 тепла, днем 18-23 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с, местами усиление до 12-17 м/с, мгла. Температура: в долинах ночью 17-22 тепла, днем 35-40 тепла, в горах ночью 11-16 тепла, днем 27-32 тепла.

По городу Душанбе – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 18-20 тепла, днем 36-38 тепла.

По городу Худжанд - Небольшая облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/c. Температура: ночью 20-22 тепла, днем 35-37 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Ясная погода, без осадков, мгла. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 21-23 тепла, днем 38-40 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 13-15 тепла, днем 30-32 тепла.