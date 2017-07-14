Директор и преподаватель медицинского колледжа Канибадама задержаны по подозрению в получении взятки.

По данным МВД страны 39-летний житель Муминабадского района, преподаватель медицинского колледжа г. Канибадам и директор данного колледжа 33-летний житель города 4-го июля 2017 года, заранее вступив в предварительный сговор, потребовали у 54-летней жительницы Бабаджан-гафуровского района 1800 американских долларов. Деньги они попросили за поступление в колледж ее сына - 22-летнего жителя г. Исфара.

12-го июля в 16:00 преподаватель и директор колледжа были задержаны при получении запрашиваемой суммы на рабочем месте.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.