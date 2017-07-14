Все что нужно знать о том, как самостоятельно обогреть свое жилище смотрите в нашем новом видео проекте «Эко мы дожили».

В Таджикистане с лета надо не сани готовить, а дом утеплять. Потому как к концу осени начинается сезон «ветродуек», масляных и конвекторных обогревателей. При этом мы продолжаем кутаться в плед и оплачиваем астрономические счета за электроэнергию. Для качественного прогрева помещений мало просто запастись отопительными приборами, нужно еще и снизить естественные теплопотери, перестав за свой счет обогревать атмосферу.

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