11 июля исполнилось 60 лет со дня восшествия на престол лидера всех исмаилитов мира - Имама Шах Карима Ага Хана IV. «Алмазный юбилей» Его Высочества планируется отмечать целый год с насыщенной проектной программой. Какие мероприятия будут проводиться в Таджикистане в рамках этого года и вообще какие проекты будут реализованы в будущем, «АП» рассказал глава дипломатической миссии Организации Ага Хана по развитию (АКДН) в Таджикистане г-н Али Акбар Песнани.

- Какими мероприятиями планируется отметить это знаменательное событие в Таджикистане?

- С 11 июля 2017 года начинается празднование юбилея Его Высочества Ага Хана в 32 странах мира, в которых присутствуют организации АКДН и исмаилитский джамоат, и продлится оно до 10 июля 2018 года. Имамат ставит перед общиной планы и задачи, среди которых можно назвать вопросы снижения уровня бедности, заботу о пожилых людях, раннее развитие детей, а также укрепление институтов АКДН. То есть 10 программ и направлений, в которых мы работаем, - это: образование, здравоохранение, поддержка прав женщин, энергетика, сельское хозяйство, снижение уровня бедности и т.д. – одним словом, все, что положительно действует на повышение качества жизни населения. Отмечу, что все эти планы являются институционными долгосрочными программами и выходят за рамки мероприятий, проводимых в юбилейный год.

Али Акбар Песнани

- Как вы думаете, в чем секрет популярности нынешнего Имама, что его признают как лидера и на политическом уровне?

- Его Высочество Карим Ага Хан является сорок девятым наследным Имамом исмаилитов и прямым потомком пророка Мухаммада (да благословит Его Аллах) через его двоюродного брата и зятя Али, первого Имама, который был женат на дочери Пророка - Фатиме.

Семья Ага Хана из поколения в поколение придерживается традиции служения в международных делах. Так как Его Высочество Ага Хан при восшествии на престол был еще студентом Гарвардского университета, он создал новую структуру взаимоотношений с международными агентствами, при которой отношения выстраиваются между этими учреждениями и высшими структурами Имамата. Но при этом все 60 лет своего правления Его Высочество оставался лично вовлечен во все сферы деятельности созданной и управляемой им Организации Ага Хана по развитию.

Он сохранил традиционный политический нейтралитет своего Имамата, стараясь полностью держаться вне политики и политических пристрастий.

- В соответствии с исторической традицией юбилей станет поводом для того, чтобы сообщество исмаилитов предложило свое добровольное служение и материальные дары Его Высочеству Ага Хану как выражение любви и признательности. Поддерживают ли Имамат наши соотечественники, как они это выражают?

- В рамках юбилея на пожертвования, которые будут сделаны от имени определенных институтов и отдельных людей, планируется реализовать много социальных проектов. Неважно, человек пожертвовал 1 сомони или миллион, главная черта этой акции – само участие, когда ты готов поделиться имеющимся на благо развития общества. Кстати, когда мы говорим о пожертвованиях, следует учесть, что это не только материальный вклад, но и служение, время и знания, которыми ты готов поделиться. Сегодня миллионы исмаилитов именно таким образом вносят свой вклад в развитие сообществ.

Зачастую собранные средства направляются на создание новых школ и высших учебных заведений, больниц, реализацию других программ по сокращению бедности. Например, в Хороге за счет таких пожертвований будет строиться Медицинский центр Ага Хана, который наряду с оказанием медпомощи населению ГБАО также будет обслуживать пациентов из приграничных районов афганской провинции Бадахшан.

Планы на будущее

- Г-н Песнани, вот уже 4,5 года вы возглавляете офис АКДН в Таджикистане, который работает в нашей стране более 20 лет. Какие крупные проекты и в каких направлениях удалось реализовать вашей организации за последние годы?

- В Таджикистане АКДН начала свою деятельность в годы гражданской войны, в связи с проблемой нехватки продовольствия в ГБАО. Первая программа называлась «Программа оказания помощи и поддержки Памиру», а позже она была переименована в «Программу поддержки и развития горных регионов» (МСДСП), потому что в 1997 году охват программы вышел за пределы ГБАО и расширился до Рашта, Шурабада, Муминабада и Ховалинга.

В настоящее время программы по здравоохранению, образованию, экономическому развитию, программа по предупреждению и предотвращению стихийных бедствий, Первый микрофинансовый банк работают в 32 районах страны. Ежегодные инвестиции в Таджикистан превышают $60-70 млн.

Должен отметить, что на протяжении почти четверти века для нас очень важной стала поддержка правительства республики, с которым АКДН заключила соглашение о взаимном сотрудничестве. Благодаря этому Первый микрофинансовый банк на протяжении многих лет дает возможность гражданам страны получать кредиты и развивать свой бизнес, а компания «Памир Энерджи» создала новые рабочие места, улучшила инфраструктуру, обеспечила население энергоснабжением. Это лучший пример государственно-частного партнерства.

Аган Хан со своей общиной в Поршневе, 2008 год.

То же самое можно сказать и о других коммерческих проектах АКДН, таких как Tcell и гостиница «Серена Душанбе». Правительство Таджикистана освобождает нас от уплаты налогов и многих видов таможенных пошлин, что позволяет, сэкономив большие средства, направлять их на реализацию социально значимых проектов.

Следует также отметить, что с 2002 года АКДН построила в Таджикистане пять мостов: в Дарвазе, Хороге, Ишкашиме, Вандже и Шурабаде, - которые служат в качестве связующего звена между Таджикистаном и Афганистаном и способствуют улучшению уровня жизни населения изолированных сельских районов путем расширения трансграничной торговли и развития ее инфраструктуры.

- Какие еще крупные проекты планирует реализовать АКДН в Таджикистане?

- В ближайших планах – строительство Академии Ага Хана в Таджикистане, лицеев Ага Хана в Ишкашиме, Шугнане и Рушане и школы в Душанбе. Мы также очень заинтересованы в строительстве диагностического и медицинского центра в Хороге и гидроэлектростанций в ГБАО.

- И последний вопрос. В Хороге завершается строительство одного из трех кампусов Университета Центральной Азии (УЦА) в рамках реализации грандиозного проекта АКДН. Когда и как планируют открыть этот университет?

- 4 сентября этого года. УЦА в Хороге расположен на высоте 2 200 метров над уровнем моря. На первом этапе строительства будут сданы в эксплуатацию трехэтажный учебный корпус с библиотекой, компьютерной лабораторией, аудиториями, административными и жилыми помещениями для профессорско-преподавательского коллектива, студенческое общежитие, культурно-развлекательное и спортивное сооружения. Во всех трех странах будут построены три одинаковых кампуса с равнозначными условиями.

Но в целом строительство УЦА будет продолжаться многие годы. Общая сумма капиталовложений составит $94,4 млн. Университетский корпус в Хороге в целом рассчитан на 1400 человек, в нем будут учиться студенты из разных стран, но основной акцент будет сделан на таджикских гражданах.

Процесс набора первых студентов на программу бакалавриата УЦА уже начат. Первыми четырьмя специальностями являются «наука о Земле и окружающей среде» и «экономика» в Хороге и «компьютерная наука», «коммуникации и СМИ» - в Нарыне (Кыргызстан. – Прим. ред.). После открытия корпуса в Текели (Казахстан. – Прим. ред.) будут готовиться специалисты по направлениям «инженерно-технические науки» и «бизнес и управление».

- Намечается ли приезд Его Высочества принца Карима Ага Хана на открытие университета в Хороге?

- 4 сентября планируется начать учебный процесс, а официальное открытие планируется отложить на более поздние сроки, как это было в прошлом году в Нарыне. В настоящее время идут переговоры между правительством Таджикистана и исмаилитским Имаматом о точной дате открытия кампуса, так как это нелегкая процедура и зависит от графика официальных поездок и встреч обоих лидеров.