Сколько деревьев мы «рубим» ежедневно, не задумываясь над этим, и как донести до каждого, что экономить бумагу можно и нужно?

Когда-то в детстве, еще школьниками многие из нас сдавали макулатуру. За пару кило ненужных бумажек нам давали интереснейшую книгу, которую и в магазине то не всегда купишь. Иногда, чтобы получить заветный том мы отдавали даже сами книги - ненужные (прочитанные) издания.

Сегодня этого нет. Зато каждый из нас, ну, признайте хоть раз да возмущался: «Ай-я-яй! Рубят деревья! Лишают нас кислорода!». При этом, сидя в конторе, распечатываем очередную кипу бумаг, а заметив ошибку в документах, выбрасываем листы в урну и распечатываем следующую партию. При этом позволяем своим детям изрисовывать десятки альбомов каракулями, и опять же – выкидываем их на мусор.

А вы вот посмотрите, сколько стоит этот лист бумаги, не в денежном эквиваленте, а для нашей с вами экологии…

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