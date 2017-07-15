Эмомали Рахмон сегодня обсудил с вице-президентом компании «Дженерал Электрик» - исполнительным директором компании в СНГ Рональдом Поллеттой перспективы сотрудничества в реализации энергетических проектов в Таджикистане.

Президент страны Эмомали Рахмон призвал руководство компании «Дженерал Электрик» обратить особое внимание на гидроэнергетическую сферу РТ и принять активное участие в инвестировании в эту и другие приоритетные сферы таджикской экономики, сообщает пресс-служба президента РТю

Отмечается, что стороны рассмотрели вопросы эффективного использования огромных гидроэнергетических ресурсов Таджикистана, возможности развития сотрудничества в сфере энергетики, в том числе привлечения инвестиции для строительства гидроэлектростанций, реконструкции электростанций, строительства линий электропередачи, обеспечения приоритетных сфер различным энергетическим оборудованием.

Было подчеркнуто, что активное участие девых кругов США, в том числе компании «Дженерал Электрик», придаст серьезный импульс развитию и расширению торгово-экономических и инвестиционных связей двух стран, отмечается в сообщении пресс-сужбы президента РТ.