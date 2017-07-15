США ликвидировали лидера террористической группировки "Исламское государство" в Афганистане, сообщает Пентагон.

"Силы США ликвидировали Абу-Сайеда, эмира "Исламского государства Ирака и Сирии в провинции Хорасан", в результате удара по штабу группировки в провинции Кунар в Афганистане 11 июля", — говорится в сообщении ведомства, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в результате рейда были уничтожены и другие командиры ИГ*, что "серьезно подорвало планы группировки расширить свое присутствие в Афганистане".

Пентагон напоминает, что Абу-Сайед стал уже третьим лидером ИГ* в Афганистане, которого ликвидировали США: в июле 2016 года был уничтожен Хафиз Сайед Хан, а в апреле 2017 года – Абдул Хасиб.