В первенстве Таджикистана среди команд первой лиги завершился первый круг. Восемь побед в одиннадцати сыгранных матчах позволили «Вахдату» стать лучшей командой первой половины первенства, сообщает Федерация футбола Таджикистана.

Вслед за «Вахдатом» в турнирной таблице расположился дангаринский «Сомон», который с 23-мя набранными очками занимает второе место после первого круга. «Вахдат» и «Сомон» – две команды, которые в первой половине сезона в первой лиги не проиграли ни разу. Дангаринская команда за счет большого количества ничьих расположился на второй строчке.

Далее в таблице идут команды «Куктош» (Рудаки) и «Эсхата» (Худжанд). Оба коллектива набрали по 22 очка в одиннадцати сыгранных встречах, однако у футболистов из района Рудаки побед больше, чем у «банкиров».

Лучшим бомбардиром первого круга стал нападающий столичной команды «Махаллаи-83» Джастис Агией Канкам. В активе ганского легионера 14 забитых мячей. Форвард «Вахдата» Мехроджиддин Музаффаров в первой половине первенства наколотил в ворота соперников 13 голов.

В первой лиге Таджикистана наступил летний перерыв. Вновь первенство возобновится матчами двенадцатого тура, которые будут сыграны 3-4 августа.

Первенство Таджикистана среди команд первой лиги

11-й тур

«Парвоз» – «Саройкамар» – 0:1

Гол: Иброхим Мухтоджзода, 90+2.

Лучший игрок матча: Иброхим Мухтоджзода («Саройкамар»).

Главный судья: Абдурашид Муродов (Турсунзаде).

Инспектор матча: Равшан Ишматов (Курган-Тюбе).

8 июля. Бободжон Гафуров. Стадион «Фурудгох». 200 зрителей.

«Хулбук» – «Вахдат» – 1:2

Голы: Мехроджиддин Музаффаров, 42 (0:1). Мехроджиддин Музаффаров, 75 (0:2). Зоир Холматов, 90+2 (1:2).

Лучший игрок матча: Мехроджиддин Музаффаров («Вахдат»).

Главный судья: Бехруз Муртазоев (Душанбе).

Инспектор матча: Абдулло Алимов (Хамадони).

8 июля. Восе. Стадион Центральный. 2000 зрителей.

«Сомон» – «Зарафшон» – 7:1

Голы: Самандар Шарипов, 23 (1:0). Диловар Табаралиев, 29 (2:0). Шараф Саидов, 40 (3:0). Бахтовар Наджмиддинов, 53 – с пенальти (4:0). Бахтовар Халимов, 63 (5:0). Бахтовар Халимов, 67 (6:0). Самариддин Бадихов, 75 (6:1). Сухайли Валиев, 82 (7:1).

Лучший игрок матча: Самандар Шарипов («Сомон»).

Главный судья: Сайёджон Зайниддинов (Душанбе).

Инспектор матча: Рустам Абдуллоев (Душанбе).

8 июля. Дангара. Стадион Центральный. 1200 зрителей.

«Эсхата» – «Равшан» – 5:1

Голы: Саидамир Мирзоев, 11 (1:0). Музаффар Бободжонов, 39 (2:0). Шавкат Насруллоев, 40 (3:0). Бободжон Раджабов, 63 – в свои ворота (4:0). Бохирджон Сангинбоев, 65 (5:0). Бободжон Раджабов, 67 (5:1).

Лучший игрок матча: Бохирджон Сангинбоев («Эсхата»).

Главный судья: Сайвали Турдиев (Вахш).

Инспектор матча: Мухаммаджон Курбонов (Худжанд).

9 июля. Худжанд. Стадион «Спартак». 200 зрителей.

«Махаллаи-83» – «Куктош» – 1:3

Голы: Джастис Агией Канкам, 24 – с пенальти (1:0). Азизбек Султонов, 37 (1:1). Джамолиддин Худжаев, 71 (1:2). Азизбек Султонов, 77 (1:3).

Лучший игрок матча: Азизбек Султонов («Куктош»).

Главный судья: Гулмуроди Саъдулло (Душанбе).

Инспектор матча: Рахмон Муртазоев (Душанбе).

9 июля. Душанбе. Запасное поле Центрального республиканского стадиона. 400 зрителей.

«Зарбдор» – «Локомотив-Памир» – 1:3

Голы: Азизбек Хасанов, 11 (0:1). Н. Акрамов, 37 (1:1). Эмомалии Ахмаджон, 64 (1:2). Ахтам Беков, 81 (1:3).

Лучший игрок матча: Ахтам Беков («Локомотив-Памир»).

Главный судья: Абдурашид Муродов (Турсунзаде).

Инспектор матча: Турдибек Кушназаров (Гулистон).

10 июля. Исфара. Стадион Центральный. 700 зрителей.

Отложенный матч 9-го тура

«Эсхата» – «Локомотив-Памир» – 2:1

Голы: Азизбек Хасанов, 50 (0:1). Иброхим Эшонхонов, 54 (1:1). Музаффар Бободжонов, 85 (2:1).

Лучший игрок матча: Музаффар Бободжонов («Эсхата»).

Главный судья: Бехруз Муртазоев (Душанбе).

Инспектор матча: Аюбджон Солиев (Канибадам).

12 июля. Худжанд. Стадион «Спартак». 100 зрителей.