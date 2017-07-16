Власти Турции вечером 14 июля объявили об увольнении с госслужбы 7395 человек за «связи с террористическими организациями и группировками, действующими против национальной безопасности». Указ был опубликован накануне первой годовщины попытки военного переворота 2016 года, сообщает Би-Би-си.

Среди уволенных — более двух тысяч полицейских, около полутора тысяч сотрудников МВД, а также служащие других ведомств. Тем же указом были восстановлены в должностях 312 человек, которые были отстранены ранее.

Количество людей, уволенных после мятежа, превысило 110 тысяч человек, сообщает Associated Press.

В ночь на 16 июля 2016 года в Турции была предпринята попытка военного переворота. К утру мятеж был подавлен. В результате столкновений в Стамбуле, Анкаре и других районах страны погибли более 300 человек.

После переворота в Турции было введено чрезвычайное положение, он действует до сих пор. Режим ЧП дает властям право увольнять государственных служащих и закрывать организации За это время более 40 тысяч человек были арестованы, более 100 тысяч человек были уволены; десятки СМИ были закрыты.

Организатором переворота власти Турции называют исламского проповедника Фэтхулаха Гюлена, который живет в США. Сам Гюлен обвинения опровергает.