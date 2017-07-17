Интерпол удалил из своего списка имя экс-командира таджикистанского ОМОНа, примкнувшего к террористической группировке «Исламское государство». Гулмурод Халимов находился в розыске с 2015 года. В МВД Таджикистана сказали, что подобного запроса об удалении Халимова из списка разыскиваемых в Интерпол не посылали. В ведомстве удивлены исключением его из списка разыскиваемых и не могут найти этому объяснения.

«Мы отправили письмо в штаб-квартиру Интерпола, чтобы выяснить, по какой причине фамилия Гулмурода Халимова, присоединившегося к ИГИЛ, была удалена из списка лиц, находящихся в международном розыске на сайте Международной организации уголовной полиции (Интерпол)», - сообщили «АП» в пресс-службе МВД РТ.

В МВД удивлены, почему Халимов исчез из списка. «Пока он не будет задержан, либо не будет получено официального подтверждения о его смерти, имя и фото Халимова должно быть размещено на официальном сайте МВД Таджикистана и Интерпола», - уточнили в пресс-службе.

Напомним, журнал «Таймс» 15 апреля этого года сообщил о гибели бывшего командира таджикского ОМОН Гулмурода Халимова, присоединившегося к ИГИЛ, во время авиаудара по западной части иракского Мосула. Издание указало Халимова, как одного из высокопоставленных командиров террористической организации «Исламское государство».

Тогда «Таймс» со ссылкой на военного источника в Ираке сообщал, что «военный министр ИГИЛ был убит в результате авиаудара в западной части Мосула». Издание уточняет, что это была третья попытка уничтожить Халимова.

Однако МВД Таджикистана не получило дол сих пор официального подтверждения, что Гулмурод Халимов был убит в результате ракетного авиаудара в Мосуле.

Гулмурод Халимов пропал в конце апреля 2015 года, а через месяц объявился в Сирии. В своем видеобращении, выложенном тогда в интернете, он заявил, что присоединился к группировке «Исламское государство». Власти немедленно обвинили беглого полковника в измене государству и объявили его в розыск через Интерпол.

Генеральная прокуратура РТ возбудила уголовное дело в отношении экс-командира ОМОН по трем статьям – 305 (Измена государству), 187 ч.2 (Участие в преступной группировке) и 401 (Участие в боевых действиях за рубежом) УК РТ.

30 августа 2016 года власти США объявили награду в 3 миллиона долларов за информацию о местонахождении Халимова. Госдепартамент назвал его одним из ключевых лидеров «Исламского государства». «Халимов — бывший полковник таджикского спецназа и военный снайпер, возглавлял отряд особого назначения МВД Таджикистана. Сейчас он член ИГИЛ и вербовщик», — говорилось в заявлении Госдепартамента США.

Халимов родился в Варзобском районе в 1975 году. Во время гражданской войны в Таджикистане служил в президентской гвардии. С 1997 года начал служить в ОМОН рядовым бойцом, неоднократно отмечался государственными наградами, дослужился до звания полковника. Окончил Высшую академию МВД Таджикистана. Участвовал в операциях против вооружённых формирований в Раштской долине в 2009 году и Хороге в 2012 году.