Глава Госкомитета национальной безопасности Таджикистана, генерал-лейтенант Саймумин Ятимов (политология), министр образования и науки Таджикистана Нуриддин Саид также избран член-корреспондентом (философия) АН Таджикистана, пресс-секретарь президента республики Абдуфаттох Шарифзода (история) избраны член-корреспондентами АН республики.

Первый заместитель министра иностранных дел Таджикистана Низомиддин Зохиди (востоковедения) также избран член-корреспондентом АН республики, сообщили "АП" источник в Академии наук Таджикистана.

Выборы академиков и членкоров АН РТ состоялись 14 июля. Были избраны пять академиков и 35 член-корреспондентов АН РТ.

На эти места претендовали восемь кандидатов в академики, и 103 кандидата - в член-корреспонденты АН РТ.

Первоначально выборы новых академиков и членов корреспондентов были назначены на 5 июля, но по неизвестным причинам были перенесены на 14 июля.

По словам источника, полный список избранных академиков и членкоров АН Таджикистана будет оглашен сегодня во второй половине дня.