Агентство по контролю за наркотиками при президенте РТ направило письмо в Министерство внутренних дел Исламской Республики Афганистан, в котором просит арестовать главаря и членов организованной преступной группы, которые в настоящее время действуют на территории Афганистана. Они поставляют наркотики в Таджикистан, откуда далее переправляют их в Россию.

В ходе проведения розыскных мероприятий установлено, что организованная преступная группа состоит из граждан Афганистана, Таджикистана и Кыргызстана, чья деятельность направлена на контрабанду наркотиков из Афганистана в Таджикистан, Кыргызстан и далее, в Российскую Федерацию

Как сообщил «АП» начальник пресс-центра Агентства по контролю за наркотиками при президенте Таджикистана полковник Хушнуд Рахматуллоев, сотрудники АКН в середине декабря 2016 года задержали активных членов этой ОПГ – гражданина Республики Таджикистан Нурали Бобоева и гражданина Исламской Республики Афганистан Сиддики Мухаммад Зирака. При задержании у них было задержано свыше 203 кг гашиша.

Нурали Бобоев, по прозвищу «Нури-Карагоч», являлся таджикистанским главарём организованной транснациональной преступной группы, и долгое время занимался контрабандой и незаконным оборотом наркотических средств в особо крупном размере.

АКН отмечает, что Бобоев являлся известным наркодилером Таджикистана: ещё в 2005 году он вместе с двоюродным братом был задержан правоохранительными органами Таджикистана при попытке транспортировки 191 кг наркотиков, из которых 100 кг составлял героин, 90 кг опий, и привлечён к уголовной ответственности. После отбывания наказания Нурали Бобоев не отказался от своих намерений и продолжил свою преступную деятельность.

Хушнуд Рахматуллоев сообщил, что руководит ОПГ гражданин Афганистана, который в конце ноября 2016 года лично проконтролировал контрабанду 203 кг наркотиков в Таджикистан.

«Активный член преступной группы, гражданин ИРА Сиддики Мухаммад Зирак, прибыл из Афганистана в Таджикистан и лично принял наркотики у своих подельников. Для безопасного хранения и дальнейшей транспортировки, по предварительному сговору он должен был передать наркотики таджикистанскому главарю группы Бобоеву - для транспортировки 203 кг гашиша за пределы республики он предоставил свой автомобиль Зираку», - пояснил пресс-секретарь АКН.

Он сообщил, что оба наркоторговца были осуждены в РТ: Бобоев к 20 годам, а афганец Сиддики Мухаммад Зирак – к 25 годам лишения свободы. Кроме того, решением суда было конфисковано 2 автомобиля марок «БМВ» и «Опель», а также 6000 долларов США наличными, общей стоимостью 385 000 сомони.

В настоящее время антинаркотическое ведомство Таджикистана просит своих афганских коллег задержать и предать наказанию главаря этой преступной группировки, чье имя не разглашается, дабы избежать дальнейшего проникновения на территорию нашей страны наркотических средств.