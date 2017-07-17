АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 18 ИЮЛЯ 2017 ГОДА

- Руководство ГСБ «Амонатбанк» даст пресс-конференцию журналистам по итогам деятельности банка за первое полугодие 2017 года. Начало в 9:00.

- Пресс-конференция Комитета по охране окружающей среды при правительстве состоится в Республиканском пресс-центре «Ховар» в 11:00.

- Таможенная служба при правительстве даст пресс-конференцию по итогам первого полугодия у себя в здании. Начало в 10:00.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 18 ИЮЛЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков, местами гроза. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 17-22 тепла, днем 33-38 тепла, в горах ночью 7-12 тепла, днем 21-26 тепла.

По Хатлонской области – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 21-26 тепла, днем 35-40 тепла, в предгорьях ночью 17-22 тепла, днем 30-35 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 15-20 тепла, днем 29-34 тепла, по ВГБАО ночью 4-9 тепла, днем 17-22 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, в долинах без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 18-23 тепла, днем 33-38 тепла, в горах ночью 12-17 тепла, днем 27-32 тепла.

По городу Душанбе – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 18-20 тепла, днем 36-38 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 20-22 тепла, днем 34-36 тепла.

По городу Курган-Тюбе – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 21-23 тепла, днем 37-39 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 15-17 тепла, днем 30-32 тепла.