17 июля канцлеру Германии Ангеле Меркель исполняется 63 года. Одна из самых влиятельных женщин в мировой политике, Меркель — пример обстоятельности, рассудительности и достоинства. Все эти качества особенно ценятся в Германии. Вероятно, поэтому она возглавляет самую влиятельную страну Евросоюза с 2005 года и уже сама стала «визитной карточкой» немецкой политики, пишет Газета.ру.

Reuters 1 /15 Канцлер Германии Ангела Меркель отмечает 63-летие.

Модницей Меркель назвать нельзя, однако и эту скромность бывшего научного работника ей удалось превратить в политическое преимущество. Ее строгий стиль — темные штаны и яркие однотонные пиджаки — сегодня ассоциируется только с Ангелой Меркель. В политических структурах ЕС этот образ способен разбудить целую гамму чувств: от надежд на восстановление европейской стабильности до опасений в преддверии новых жестких, но необходимых экономических шагов на этом пути.