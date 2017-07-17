Президент РТ Эмомали Рахмон сегодня подписал Указ об освобождении от должностей трех судей. Так, по решению президента, от должности председателя суда Горно-Бадахшанской автономной области освобожден Рахмон Сокизода.

Мошарифа Рахмонзода освобожден от должности первого заместителя председателя суда района Исмоили Сомони города Душанбе в связи с достижением предельного возраста пребывания в должности судьи.

Своей должности также лишился председатель суда района Рудаки Муродбек Мирмахсумиён «в связи с нарушением закона при рассмотрении дел».

Следует отметить, что председатель Верховного суда Таджикистана Шермухаммад Шохиён, встречаясь сегодня с журналистами, сообщил, что с начала года в стране за поступок, порочащий честь и достоинство судьи, был уволен судья Пянджского районного суда Хатлонской области Тоджиддин Курбониён. "Да, он взял взятку в 1000 сомони, и нарушил закон Таджикистана, судья задержан, расследование по этому факту продолжается", - сказал Шохиён.

Эмомали Рахмон также подписал указ о направлении послом Таджикистана Бангладеш уже занимающего пост посла республике в Индии Мирзошарифа Джалолова по совместительству.