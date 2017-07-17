Разрушенная в результате схода селей, перекрывших русло реки Пяндж часть автодороги Душанбе Хорог, в Дарвазском районе восстанавливается.

В субботу, при помощи таджикских и российских военных специалистов, на разрушенной части автодороги в участке Ширговад были проведены взрывные работы. Образовавшая в результате схода селя платина на этом участке была частично разрушена, что позволило, снизит уровень воды и освободить затопленную дорогу.

В настоящее время здесь ведутся восстановительные работы, говорит первый замначальника Штаба по ЧС и ГО ГБАО Гулша Насиллобеков. В рамках сотрудничества к восстановительным работам подключились также китайские строители.

Кадр с видео ТВ Бадахшон

Восстановительные работы ведутся с двух сторон, со стороны села Ёгед восстановлением дороги заняты специалисты китайской компании «Чайн Роуд» и Минобороны РТ, со стороны Ширговада специалисты и рабочие Унитарного госпредприятия «Бадахшонрох» и Министерство транспорта и дорожного хозяйства.

На месте работает постоянный штаб по ликвидации последствии стихии и есть надежда, что в ближайшие дни транспортное сообщение по этому направлению будет восстановлено.

8 июля с гор левобережного Дарваза сошли несколько селей, которые перекрыли движение между кишлаками Ширговад и Ёгед в ГБАО, подтопили десятки домов по обе стороны границы и привели к гибели нескольких человек с афганского берега Пянджа.

13 июля премьер-министр республики Кохир Расулзода побывал месте чрезвычайного происшествия. Он лично осмотрел дома, пострадавшие в селе «Хостав».

На данный момент дорога через село «Хостав» уже открыта, однако участок трассы Куляб-Дарваз остается закрытым. Попасть из Душанбе в Дарваз и далее, в Хорог, можно через автодорогу Душанбе – Тавильдара по перевалу Хобуработ.

Вопрос о переселении пострадавших от стихии семей в более безопасные для проживания места еще прорабатывается, пока же они все проживают в палатках. Пострадавшие жители кишлака обеспечены необходимыми вещами и продовольствием.