Академия наук Таджикистана объявила имена избранных 14 июля новых академиков и член-корреспондентов. В АН утверждают, что выборы проводились строго в рамках закона Таджикистана «Об Академии наук», устава и положении АН РТ.

Академиками АН Таджикистана избраны:

Муминов Хикмат Халимович (физика), Рахмонов Зарулло Хусейнович (математика) и Якубов Юсуфшо (история).

Член-корреспондентами АН Таджикистана избраны:

Абдуламонов Козимамад (генетика), Абдуллоев Хабибулло Одинаевич (физика), Бадалов Абдулхайр (неорганическая химия), Бобоев Тошбой (физика), Гулов Саидали Маъмурович (генетика), Давлатзода Сайфиддин Хайриддин (ботаника и экология), Зохиди Низомиддин Шамсиддинзода (востоковедения), Идиев Хайридин Усмонович (социальная философия), Исхоков Сулаймон Абунасрович (математика), Кобулиев Зайнолобуддин Валиевич (экология), Кучаров Аламхон (литературоведения), Кохирова Гулчехра Исроиловна (астрономия), Мадвалиев Умархон (физика), Мансури Дилрабо (машиностроения), Мухаммад Абдурахмон Навруз (политология), Мухаммадалӣ Музаффар (философия), Назарзода Сайфиддин (языковедения), Насриддинзода Эмомали Сайфиддин (юриспруденция), Пирумшоев Хайдаршо (история), Рахимзода Махмад Забир (юриспруденция), Рахимов Исматулло (фармацевтическая химия), Рахматуллозода Сахидод Рахматулло (языковедения), Саид Нуриддин Саид (философия), Саидмуродов Лютфилло Хабибуллоевич (экономика), Саидов Абдусаттор Самадович (зоология), Салихов Тагоймурод Хаитович (физика), Султонов Мирзохасан Баротович (языковедения), Табари Абдулло Хабибулло (математика), Туйчиев Шарофиддин (физика), Джумъаев Бахшулло Бокиевич (физиология), Шарифзода Абдуфаттох Абдуваххоб (история), Шарифов Худои (литературоведение) и Ятимов Саймумин Сатторович (политология).