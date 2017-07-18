Тела утонувших пассажиров перевернувшейся спасательной лодки в зоне затопления реки Пяндж в Дарвазском районе найдены и переданы родным.

Как сообщил дежурный Штаба ЧС и ГО ГБАО, погибшие - прапорщик Рушанского отдела МВД РТ Анвар Ёдалиев, сотрудник Минобороны Наим Саъдуллоев и 10-летняя жительница кишлака Дашт Дарвазского района.

Как пояснил источник, несчастье случилось в результате выхода из строя мотора надувной лодки, занятой в районе затопления на перевозке людей и других нужд для устранения последствий стихии.

Четверо участников несчастного случая - местные жители Дороб Лангаров, Мутрибшо Толибшоев, Рахимджон Джавхариев и Худодод Ваххабов с травмами различной степени находятся в больнице.

По предварительным заключениям, трагедия произошла из-за того, что у лодки отказал мотор, ее унесло течение, и она перевернулась.

Напомним, в полдень 8 июля вблизи села Хостав Дарвазского района с афганской стороны сошел оползень, который перекрыл реку Пяндж: вода вышла из берегов и затопила село и автотрассу.

Движение на трассе Душанбе-Куляб-Кулма до сих пор не открыто, часть дороги на 348 километре находится под водой. Сейчас движение транспорта из Душанбе в ГБАО и обратно обеспечивается через перевал Хобуработ.