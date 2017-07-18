Глава государственного сберегательного банка Таджикистана «Амонатбанк»» Рухулло Хакимзода сегодня в ходе встречи с журналистами заявил, что, несмотря на мировой кризис, доверие населения и вкладчиков к возглавляемому им банку растет.

По его словам, к 30 июня текущего года активы банка составляли 3,1 миллиарда сомони, что на 14 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

К 30 июня текущего года банк в общей сложности выдал кредитов 3,3 тысячам гражданам страны на общую сумму 56 миллионов сомони.

Почти все пенсионеры - около 700 тысяч граждан Таджикистана, в настоящее время получают свои пенсии посредством пластиковых карт ГСБ «Амонатбанк». «Только часть пенсионеров Нурабадского и Таджикабадского районов не обеспечены пластиковыми картами, но в ближайшее время это будет устранено», - заверил банкир.